Anche sotto Natale, le liti non sembrano placarsi all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip”. Sono volate parole grosse tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet, fino a qualche ora fa “nemiche” giurate all’interno del reality di Canale 5. Prima la colpa è stata delle pulizie, poi della nomination (prima la De Grenet ha mandato la Orlando al televoto sostenendo di voler dare spazio ai giovani, poi Stefania ha ricambiato il favore utilizzando le medesime motivazioni).

La situazione è degenerata per l’utilizzo di una teglia da cucina: le due concorrenti hanno litigato su come utilizzare al meglio l’utensile. La De Grenet si è sfogata: “Ho un figlio che mi guarda ed essere attaccata da una psicopatica come quella non mi sta bene”. Quando la Orlando è venuta a sapere della definizione tutt’altro che lusinghiera, anche lei ha cercato il confronto: “Che insegnamento dai a casa a tuo figlio?”. La risposta della De Grenet non si è fatta attendere: “Ti lamenti per psicopatica? E invece dire a una persona che è entrata a gamba tesa non è un’offesa?”. “No, è un’opinione, psicopatica è un’offesa. Abbassa la cresta perché è troppo alzata. Io sono sempre stata una persona educata, tu no evidentemente perché vai in giro a dire che sono una psicopatica”.

Più tardi, l’ex conduttrice di “Candid Camera” si è sfogata duramente con Sonia Lorenzini: “Mi tiri fuori mio figlio in una discussione dicendo ‘che insegnamenti gli dai?’. Oh, ma io ti uccido. Ti uccido. Cacciatemi, ho detto che la uccido. Non me ne frega un ca**o, non me ne frega un ca**o. Le sarei saltata al collo. Ci sono degli argomenti che non puoi toccare. Sono la persona più buona del mondo, ma divento la più cattiva se tocchi la mia famiglia”. Sui social c’è chi ha preteso la sua squalifica.

24 ore più tardi, complice il compleanno di Stefania, è arrivata la pace tra le due donne. Sepolta l’ascia di guerra, le due si sono abbracciate come mai prima. “Ti assicuro, non sono una persona cattiva e con le donne tanto meno. Cerco sempre di non ferire nessuno. Sono felice di essermi chiarita con te. Per me non è importante il gioco, non voglio uscire da qua con questo pensiero”, ha spiegato la De Grenet. “Goditi questo Natale, goditi questa esperienza felice, da parte mia farò tutto il necessario. Mi auguro che nessuno ti faccia uscire da questa Casa”, le ultime parole della Orlando.