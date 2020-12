Nella casa del Grande Fratello Vip l’argomento Pamela Prati finisce al centro di una conversazione tra Maria Teresa Ruta, Carlotta Dell’Isola, Tommaso Zorzi e la new entry Cecilia Capriotti, quest’ultima si sofferma sul famoso Pratigate raccontando di un incontro avvenuto quando l’inesistente matrimonio con Mark Caltagirone era ancora molto chiacchierato: “Io ho capito che il caso fosse clinico e veramente grave quando io ci sono andata a parlare perché alla fine la saluti. Poi ho avuto sempre un buon rapporto con lei. Le dico ‘Ma Pamela ma com’è?’ e lei mi risponde ‘Cecilia, dentro il mio cuore ancora penso che Mark esista’ a quel punto ho detto ‘no vabbè stai in una fase che…’. Poi non la salutava nessuno”. Zorzi sostiene la collega e aggiunge: “Mi ha fatto pena“.

Cecilia racconta di quando si rese conto, parlando con Pamela Prati, che il caso di Mark Caltagirone fosse clinico. #GFVip pic.twitter.com/1DY6k0I7mA — Cecilia Capriotti out of context ✨ (@CapriottiOf) December 20, 2020

La showgirl rilancia gli attacchi su Instagram e annuncia azioni legali: “Nonostante l’egregia conduzione di Alfonso Signorini, che ha dato un orientamento al GFVIP di tutela dei diritti umani, delle donne, volto ad insegnare il rispetto per l’individuo e non ne faccia passare una… rimango allibita che una Cecilia Capriotti pensi di poter parlare in termini così bassi e diffamatori della mia persona. E mi stupisce ancora di più che non pensi che tali frasi saranno oggetto di un mio intervento legale. Sono pronta a dirle in faccia ciò che penso, esercitando il mio diritto di replica. Caro GfVip mi auguro che anche stavolta tutelerai una persona che ha sofferto e insegnerai ai concorrenti, e al pubblico che li guarda, che il rispetto per le persone, per le religioni, per il genere femminile, per il colore della pelle va messo sempre al primo posto.”

“Ho querelato solo Cecilia Capriotti. Stimo Tommaso, e ultimamente durante alcune interviste l’ho classificato tra i miei concorrenti preferiti, per questo ci sono rimasta doppiamente male quando ha detto che gli faccio pena, termine che nessuno deve usare contro nessuno”, aggiunge qualche ora dopo mentre in un post aveva ricostruito l’incontro avvenuto a Capri: “A Giugno del 2019, come da molti anni, fui invitata a Capri al Vip Champion. Io, lo dico con tutta l’umiltà del mondo, non sapevo chi fosse Tommaso Zorzi, ma non per altro, solo perché davvero non lo conoscevo. Si avvicina e ricordo come se fosse ieri che mi dice ‘Posso avere l’onore di avere una foto con te?’. Io ovviamente accetto come faccio con tutti quelli che mi chiedono una foto, ci scambio due chiacchiere e mi risiedo al mio posto, ero al tavolo con Alfonso e Valeria. Oggi lui e Cecilia Capriotti hanno creato una vera e propria sceneggiatura su quell’incontro. Io amo Napoli e i Napoletani, mi sento Napoletana di nascita e sono sempre stata trattata da queste persone splendide con i guanti bianchi. Non è vero che sono stata presa in giro dai napoletani, né che sono stata lasciata da sola. La parola ‘pena’ mi ha ferito perché non dovrebbe essere usata da nessuna persona verso nessun individuo.”

La Prati continua il suo sfogo: “Mi sono già espressa sulle parole orribili di Cecilia Capriotti nei miei confronti, su quello che mi è successo ci sono delle indagini in corso, e chiamarmi “caso clinico” è una diffamazione grandissima. Sono fiduciosa e sono sicura che il tempo mi darà ragione, ma vorrei solo capire perché queste due persone si sentono fighe nel dire che mi hanno salutato perché dovevano, che ero messa da parte da tutti in quella manifestazione, e altre cose non vere che tra l’altro sono perseguibili dalla legge. Essere personaggi forti sui social e avere tanti follower non corrisponde sicuramente né ad essere artisti né dà loro la possibilità di trattarmi in questa maniera.” I concorrenti saranno avvisati e assisteremo a un confronto in puntata?