Elisa sarà ospite in diretta Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano lunedì 21 dicembre dalle ore 15 per una intervista con Claudia Rossi e Andrea Conti. Tra i tanti temi trattati il sostegno della cantautrice di Monfalcone ai lavoratori fragili dello spettacolo. Elisa e alcuni suoi stretti collaboratori hanno deciso di non ricevere alcun compenso economico questa estate per il tour. L’intero ricavato è stato destinato ai musicisti e alla crew dell’artista. In particolare, come rivelato da un articolo su IQ, importante trade londinese del settore, sono stati raccolti 230mila euro.

L’interprete aveva anche proposto una soluzione per aiutare i lavoratori dello spettacolo, colpiti dalla crisi legata alla pandemia. “Si dovrebbe trovare una formula per distribuirli in base alla dichiarazione dei redditi dell’anno o degli anni precedenti – ha dichiarato sui social -. Non si dovrebbe fare finta di niente. Abbiamo un problema. Ci sono molti modi per risolverlo tranne il negare che esista nella sua complessità”.

Elisa è in radio in duetto con Luciano Ligabue con il brano “Volente o nolente”, a quindici anni da “Gli ostacoli del cuore”. Inoltre la cantautrice sta preparando il nuovo album e la partecipazione al grande evento “Una. Nessuna. Centomila. Il Concerto”, posticipato causa pandemia al 26 giugno 2021 alla RFC Arena Campovolo Music di Reggio Emilia. Il più grande evento musicale di sempre contro la violenza di genere con – oltre ad Elisa – Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nannini, Giorgia, Alessandra Amoroso ed Emma.