Un malfunzionamento ha interessato i servizi di Google su scala globale intorno alle ore 12:30 italiane. Il sito downdetector.com ha mostrato decine di migliaia di segnalazioni per il browser, la posta di Gmail e anche la videochat di Google Meet, che ospita le lezioni di milioni di studenti attualmente in didattica a distanza in tutta Europa. Problemi anche con Google Classroom, nonché Google Drive e YouTube. Molte sono le segnalazioni provenienti dall’Europa, anche per via del fuso orario, ma non mancano quelle in Usa e in Asia. Diversi anche i messaggi lasciati dagli utenti su Twitter con hashtag #googledown.

Google ha iniziato a ripristinare i propri servizi dopo poco più di un’ora. Sul ‘Dashboard’, il pannello di controllo che Google mette a disposizione e che riporta lo stato di funzionamento dei servizi offerti dall’azienda, si legge che ogni servizio “è già stato ripristinato per alcuni utenti e prevediamo una risoluzione a breve per tutti gli altri utenti”. Il messaggio è delle ore 13:30 circa e fa seguito a quello pubblicato alle 12:55, in cui Google si dice a conoscenza di un “problema che interessa una maggioranza di utenti”.