Si sta per chiudere il cerchio intorno al nuovo dpcm che fisserà le regole per il Natale: dopo le trattative dei giorni scorsi, con le Regioni ancora in pressing su Palazzo Chigi per riaprire i ristoranti la sera e consentire gli spostamenti almeno tra zone dello stesso colore, è atteso in giornata l’incontro decisivo tra i governatori, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e il titolare della Salute Roberto Speranza. Le distanze restano ampie, ma la tabella di marcia impone all’esecutivo di mettere fine alle discussioni, con o senza accordo: alle 15 il premier vedrà i capi-delegazione, in vista della presentazione del provvedimento in Parlamento prevista per mercoledì. L’obiettivo è arrivare alla firma entro il 3 dicembre (data di scadenza del precedente dpcm). Se sembra ormai certo lo stop agli spostamenti tra Regioni a ridosso delle feste, oltre alla chiusura degli impianti sciistici e al divieto di andare a cena fuori, resta da capire se verranno previste delle deroghe per consentire alle famiglie lontane di riunirsi a Natale e Capodanno. In un’intervista al Corriere, il membro del Cts Fabio Ciciliano si chiede “come possano vivere da sole il periodo natalizio” le famiglie “spaccate dalla distanza dei figli lontani per motivi di lavoro o di studio”, magari “nell’unico momento dell’anno che hanno per incontrarsi”. Stessa cosa per i nonni, che rischiano di restare soli anche durante le vacanze. Bilanciare la necessità di “abbattere la curva” con i limiti agli spostamenti e dare fiato alle famiglie “è arduo, ma non impossibile”, spiega Ciciliano. “Sono convinto che alla fine si troverà la quadra”.

Ed è proprio su questo che si stanno concentrando i lavori dell’esecutivo: fermo restando che sarà sempre consentito rientrare nella propria città di residenza o domicilio, tra le ipotesi allo studio c’è quella di autorizzare gli spostamenti tra Regioni gialle per ricongiungersi con i “parenti di primo grado“, mentre non è ancora chiaro se verrà fissato un tetto ai commensali presenti a cena nei giorni di festa. Lo scenario più probabile è l’inserimento nel dpcm di una “raccomandazione” per ridurre al minimo il numero degli ospiti, limitandoli ai parenti e non agli amici. Anche su questo arriva un’indicazione da Ciciliano, che per proteggere i nonni a tavola suggerisce di tenere “i bambini in tavoli separati dagli anziani“. Il membro del Comitato tecnico scientifico ribadisce inoltre due capisaldi della lotta alla pandemia che rimarranno in vigore anche durante le vacanze, cioè il coprifuoco e la chiusura dei ristoranti alle 18 (per le zone gialle): “La scelta di fermare le attività alle 18 e vietare gli spostamenti alle 22 serve ad evitare ogni possibile assembramento. Credo sia ancora necessario, così come è indispensabile l’incessante lavoro delle forze dell’ordine per la verifica sull’osservanza delle regole“.

Dopo le folle nelle vie dello shopping segnalate nei giorni scorsi, il Viminale ha infatti deciso di rafforzare la sorveglianza nei centri storici. Lo ha ribadito al Fatto.it il sottosegretario agli Interni Achille Variati, che suggerisce ad esempio di introdurre il senso unico per i pedoni nelle zone più frequentate in modo tale da controllare meglio i flussi di persone. Decisioni che spettano a sindaci e Regioni, mentre al governo si sta valutando l’ipotesi di estendere l’orario di chiusura dei negozi alle 21 per distribuire la presenza dei consumatori lungo tutto l’arco della giornata. Sembra chiusa, invece, la partita sugli impianti sciistici, a cui ora si aggiunge il probabile stop agli alberghi e ai resort nelle zone di montagna. Come riporta il quotidiano di via Solferino, è una misura pensata per disincentivare ulteriormente le settimane bianche durante le vacanze, specie dopo gli assembramenti che si sono verificati lo scorso marzo. Ma su questo le Regioni sembrano non voler mollare la presa: da un lato gli assessori dell’arco alpino propongono di dare lo skipass solo “per chi ha la seconda casa o prenota in hotel”, dall’altro si chiede al governo di valutare la chiusura delle frontiere (qualora lo stop agli impianti venisse confermato) per evitare che i cittadini vadano comunque in Svizzera o Austria a sciare.

Ma non solo, la resistenza dei governatori ai divieti per Natale si è tradotta anche nella proposta, avanzata dal presidente della Liguria Giovanni Toti, di creare una “zona bianca” che faccia da cuscinetto tra quella gialla e la totale assenza di regole. Toti chiede che “non ci siano misure più restrittive per il Natale, che vale tre mesi di fatturato: ci giochiamo la finale di Champions dell’economia“. Il suo auspicio è che il dpcm “sia equilibrato”, specie ora che “il virus consente qualche spazio di libertà in più”, spiega a La Stampa. A quali libertà allude? Le “località sciistiche, che valgono qualche miliardi di euro”, ma anche il liberi tutti al ristorante. “L’apertura a pranzo dà una boccata d’ossigeno ai ristoranti ma non basta a sopravvivere“. Il governatore respinge anche l’ipotesi di bloccare gli spostamenti tra Regioni gialle, chiedendo che siano mantenute le regole attuali (con i divieti sono in area arancione e rossa). Anzi, che sia pure riempito “il vuoto normativo” di quelle regioni che hanno “parametri migliori della zona gialla”. Il tutto a tre giorni dal passaggio dalla zona arancione a quella gialla della sua Liguria.