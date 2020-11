“Errare è umano, perseverare è diabolico“. Le Regioni si sono riunite per fare il punto sulle nuove misure in vista delle ferie natalizie, dagli spostamenti alle aperture, dai divieti al coprifuoco. E se qualche governatore spinge per timide riaperture, il segretario del Partito democratico interviene per invitare alla cautela. “A chi dice ‘riapriamo tutto’ rispondo ‘errare è umano perseverare è diabolico’. E mi riferisco ai prossimi provvedimenti che dovrà emanare il governo tra pochi giorni”, scrive su Facebook Nicola Zingaretti. Il presidente della Regione Lazio e numero uno del Pd ricorda ai colleghi che “solo a novembre in Italia ci sono state oltre 16mila vittime del Covid. Ora la curva sta calando solo grazie alle regole di contenimento e ai comportamenti delle persone. Un’altra esplosione del contagio, dovuta alla sottovalutazione del rischio, sarebbe un colpo verso l’economia e il lavoro, uno schiaffo alla sofferenza delle persone, alla memoria delle vittime e un insulto all’impegno degli operatori sanitari. Tornare a vivere significa sconfiggere il virus che è il vero nemico, non eliminare le regole per contrastarlo”.

Le Regioni si sono trovate oggi, in collegamento streaming, per cercare l’intesa sulle linee guida da portare sul tavolo del governo domani quando incontreranno il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, quello della Salute, Roberto Speranza, il commissario Domenico Arcuri e il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Un documento comune che riassuma le richieste dei vari governatori sul nuovo dpcm, in vigore dal 4 dicembre con le disposizioni per regolare il periodo natalizio. Il divieto di assembramento dovrà essere il “principio cardine” sul quale poi incentrare il nuovo Dpcm – che sarà varato entro il 3 dicembre – e dovrebbe anche prevedere la chiusura dei confini sulle Alpi. Dalla Conferenza è arrivato, inoltre, l’invito al governo ad autorizzare gli spostamenti interregionali tra zone con lo stesso colore, anche se l’intenzione di Palazzo Chigi sembra essere quella di vietarli dal 19 o 20 dicembre fino alla Befana. “Riteniamo che tra una Regione gialla e un’altra gialla, tra una rossa e un’altra rossa, ci si debba poter spostare visto che il virus circola in egual modo. In base al principio dei vasi comunicanti chiederemo al governo di consentire gli spostamenti interregionali”, ha spiegato il presidente della Liguria, Giovanni Toti.

“Dobbiamo cercare misure che evitino il tana libera tutti: per il periodo natalizio è necessario limitare gli spostamenti“, è invece la posizione del presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Le sue parole e quelle di Zingaretti sono chiaramente indirizzate ai quei governatori che più di altri spingono per allentare le restrizioni in vista delle festività natalizie. Tra questi c’è appunto Toti, che torna a insistere anche sulla necessità di rivedere i criteri per assegnare i territori alle diverse fasce di rischio rossa, arancione e gialla: ovvero proprio quel modello che ha consentito di invertire l’andamento dei contagi ed evitare al contempo un lockdown generalizzato. “Le Regioni ribadiscono che occorre non solo semplificare ma anche qualificare il processo decisionale, cioè sapere come vengono interpretati i parametri, quanto pesano nel processo decisionale e sostanzialmente farne parte”, ha detto Toti. Secondo il governatore, “occorre accorciare i tempi, fare più attuali le decisioni e accorciare anche il meccanismo di uscita dalla zona rossa ad arancione o da arancione a gialla, che nell’attuale dpcm attiene a 21 giorni di calendario. Riteniamo si possa fare in modo più rapido“, ha detto Toti nel punto stampa quotidiano.

“Risulta secondo le Regioni poco convincente che in alcune attività si possa creare anche un involontario assembramento, e il riferimento è alle foto apparse sui quotidiani circa le principali vie dello shopping – ha sottolineato Toti – e al contempo si vietino altre attività che magari assembramento ne creano di meno. Occorrerà tenere presente che servono altre misure che siano corrette, giuste ed eque“. Sullo sci, le Regioni “si sono interrogate sulla possibile chiusura dei confini nazionali per evitare che il nostro pubblico vada a sciare in Svizzera, Slovenia o Austria“, ha aggiunto Toti. In attesa del confronto con il Governo sul nuovo Dpcm, le Regioni hanno inoltre valutato la possibilità di “riaprire gli impianti sciistici per i soli ospiti degli hotel e proprietari di seconde case, in modo da dare una parziale compensazione agli impianti di risalita e alle località sciistiche”.

Anche Luca Zaia, pur confermando “lo spirito collaborativo” con cui le Regioni affronteranno il confronto con il Governo, auspica che vengono fissati “dei pilastri e a cascata ci saranno delle misure. Partire dal fatto ‘tu sì, tu no’ non mi sembra un buon metodo di lavoro. Io penso che venga prima di tutto la salute, non si dica che questa amministrazione fa i conti con la calcolatrice”. La linea di Palazzo Chigi resta comunque quella della prudenza perché non si può sbagliare come accaduto in estate. “Dicembre ci può consentire di mettere in sicurezza tutto il Paese, incrociando così in primavera la campagna vaccinale“, spiega il ministro Boccia che, riferendosi alla proposta del presidente della Liguria Toti, di creare una ‘zona bianca’, ammette: “Lo sogniamo tutti” ma “tra qualche mese“.