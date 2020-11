Il suo telefono è stato hackerato e il suo iCloud violato. Guendalina Tavassi è sotto choc per quanto le è successo: un fatto grave, denunciato alle forze dell’ordine. I video di Guendalina, alcuni sexy, sono stati infatti subito diffusi in rete. L’ex concorrente del Grande Fratello ha parlato a Le Iene: “Mi è crollato il mondo addosso, ho pensato le cose più brutte”, ha detto, sconvolta. “La Guendalina di prima, dopo questo episodio, è come se fosse morta, hanno rubato tutto la mia vita intima. Parole dure, lei quasi in lacrime”. E poi il racconto di come è venuta a sapere quanto stava accadendo: “Una mia amica mi ha chiamato e mi ha detto ‘Guendalina guarda non so come dirtelo ma stanno girando dei tuoi video su alcuni gruppi whatsapp’. Quando mi ha detto così io ho chiesto che video e lei mi è risposto che erano con dei sex toys. Poi mi ha chiamato mio marito in lacrime”.

È provata Guendalina, mentre racconta la sua tremenda esperienza. “Tutti questi video, le foto le ho inviate a mio marito: per lavoro lui non sta spesso a Roma e quindi stando a Napoli, magari preferiva chiederli a sua moglie invece di andare su siti porno come fanno tanti. Abbiamo una vita sessuale normale, siamo marito e moglie, ci amiamo, sono cose normali nostre”. E poi ha aggiunto: “Hanno malignato anche su questo. Chissà a chi li ha mandati. Io vorrei dire che io e mio marito ci amiamo ancora, stiamo bene insieme”. Poi si rivolge agli autori del furto: “Dietro a Guendalina personaggio c’è una donna, c’è una madre, ci sono dei figli, ci sono i miei genitori. Stanno facendo soffrire loro che non c’entrano niente. Sono dei bastardi di merda”.