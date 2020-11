Lutto a Uomini e Donne. Il trono over perde una dama che per anni ha partecipato al dating show di Maria De Filippi: è morta Maria S. La notizia è stata annunciata su Instagram da Anna Tedesco, anche lei ex partecipante della trasmissione in onda su Canale 5: “Rip Maria S. Un altro lutto. Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. Riposa in pace. Posso dire che è stato un onore averti conosciuta. Ciao Maria“, ha scritto in una stories pubblicata su Instagram.

Poche settimana fa la figlia aveva comunicato su una pagina Facebook a lei dedicata che Maria S. era stata ricoverata a Catania all’ospedale Cannizzaro dopo aver contratto il Coronavirus. La donna era stata protagonista di Uomini e Donne nel 2014 e nel 2015, siciliana con quattro figli alla ricerca dell’amore. Per molti anni aveva vissuto in Australia e nel dating show si era fatta notare per la sua simpatia travolgente e per la sua esuberanza, aveva conquistato i telespettatori ma anche Tina Cipollari che le aveva riservato una divertente imitazione.

Ci mancherai, Maria S ????❤️ pic.twitter.com/K5DqtYKysk — Trash Italiano (@trash_italiano) November 24, 2020

Molti sui social, fan e colleghi della trasmissione, la stanno ricordando. “Vergogna! Mettiti in ginocchio”, disse rivolgendosi a un corteggiatore, una frase che in poche ore era diventata virale sui social.