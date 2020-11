“A Vincenzo De Luca rispondo citando Eduardo De Filippo e la sua ‘Napoli Milionaria’. Adda passà ‘a nuttata. E vedremo chi tra noi ha ragione“. Così , nella trasmissione “L’aria di domenica” (La7), il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia replica alle critiche espresse dal collega campano Vincenzo De Luca circa la pericolosità dei tamponi fai da te, attualmente in via di sperimentazione nel territorio veneto.

“De Luca parla di perforazione della membrana nel naso? – continua il politico leghista – Questo test non tocca nessuna membrana, perché va nella fossa nasale e non nelle parti posteriori. E’ un po’ come mettersi le dita nel naso. Stiamo parlando di aspetti scientifici seri e non liquidabili con battute. La sperimentazione confermerà se questi tamponi sono validi oppure no. Ma negare oggi la possibilità di dare ai cittadini un test fai da te vuol dire essere fuori dalla storia. La partita è seria, siamo in fase di sperimentazione, poi invieremo i dati al ministero della Salute”.

E aggiunge: ” Gli Usa ci hanno preceduti perché la Food and Drug Administration ha approvato il primo test fai da te vendibile al banco. Speriamo che non si arrivi ultimi stavolta. Se il tampone fai da te sarà disponibile, lo sarà per tutti i cittadini italiani, non solo per i veneti”.