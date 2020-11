Potremmo chiamarla “la grande fuga”, quella di Wanna Marchi e Stefania Nobile da “Live – Non è la d’Urso”. Ieri sera le due donne avrebbero dovuto partecipare al programma di Barbara d’Urso per parlare di maghi e truffe… ma qualcosa è andato storto. L’ex televenditrice, d’accordo con la figlia, ha deciso di non prendere parte alla trasmissione. “Siamo arrivati qua a Cologno e abbiamo visto un’aria triste. Con tutto quello che sta capitando, l’allegria non esiste più in questo periodo. D’accordo con i vertici di Mediaset abbiamo deciso di rinviare la nostra presenza, il nostro intervento è stato rimandato. Noi avevamo deciso di raccontare cose anche frivole, anche un po’ particolari del nostro percorso, ma non è un periodo sereno”, ha detto la 78enne su Instagram. “Saremmo finite su tutti i giornali con la giacchettina dorata come due idiote che erano in televisione a parlare del niente. Ci siamo rifiutate di andare in onda in un momento così difficile per il nostro Paese che, nonostante tutto, noi amiamo”.

Wanna Marchi e la figlia erano già al trucco nel backstage della trasmissione di Canale 5 quando, raccontano loro, hanno capito che il momento storico attuale non si sarebbe prestato a un talk del genere. “Noi siamo pazze da quando ci svegliamo la mattina a quando andiamo a dormire. Siamo vive, siamo vere, siamo spontanee (…) Non stavamo bene, abbiamo avvertito un’aria pesante. Dovendo essere libere di dire le cazzate che siamo abituate a sparare e di poter dire tutto quello che ci passa dalla testa… Per essere leggere, bisogna essere in un contesto leggero. Non ci sembrava giusto andare in onda, non ci siamo sentite di andare a fare le buffone”, ha raccontato Stefania Nobile. La mamma, sempre sui social, le ha fatto da eco: “Ho tirato fuori dalla valigia i miei vestiti, la giacca elegante, il pantalone elegante, la scarpetta in tono. Poi ho pensato: ‘ma io cosa sono, una pagliaccia?”. Con tutti i problemi che adesso ha l’Italia in questo momento io mi vesto di tutto punto? Non mi volevo vergognare”. Così la d’Urso ha dovuto cambiare la scaletta a pochi minuti dalla messa in onda. “Questa è una puntata particolare. La scaletta è stata stravolta poco prima di entrare in scena e sono successe molte cose”, ha detto in onda la conduttrice.