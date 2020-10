Tra le Regioni la Toscana supera per la prima volta i 2mila contagi quotidiani. Male anche la Lombardia (+3.570). In Molise 1 persona testata su 5 è risultata positiva. Una settimana fa i nuovi casi erano fermi a quota 9.338 con 98mila tamponi, mentre i ricoverati con sintomi sono passati da 7.676 ai circa 13mila di oggi

Come ogni lunedì, i dati dei nuovi contagi rallentano rispetto al weekend (di pari passo con una riduzione dei tamponi): sono 17.012 i casi registrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto agli oltre 21mila di domenica. Effettuati 124.686 test contro i 161.880 di ieri. Il numero dei morti e dei posti letto occupati in ospedale, invece, certifica ancora una volta la gravità della situazione sanitaria nel nostro Paese: secondo l’ultimo bollettino del ministero, altre 141 persone sono decedute a causa del Covid-19. E i nuovi ricoveri sfondano quota mille nel giro di un giorno: i pazienti attualmente ricoverati con sintomi sono 12.997 (+991), quelli in terapia intensiva sono 1.284 (+76). In totale salgono quindi a 542.789 i cittadini infettati dal Covid-19 nel nostro Paese dall’inizio della pandemia. 37.479 i decessi, mentre le persone attualmente positive sono 236.684, di cui 222.403 in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda la diffusione del virus nelle singole Regioni, a registrare il maggior incremento di casi è ancora una volta la Lombardia, dove sono risultate positive altre 3.570 persone. Seguono la Toscana – per la prima volta sopra i 2mila contagi quotidiani con un numero di tamponi pressoché identico a quello di ieri – la Campania (+1.981) e il Lazio (+1.698). Sopra i mille casi anche il Piemonte, alle prese con 1.625 nuovi positivi, l’Emilia Romagna (+1.146) e il Veneto (+1.129). L’unica Regione con un numero di casi a singola cifra è la Basilicata (+8), anche se sono stati effettuati solo 134 test. Peggiora la situazione in Molise: nelle ultime 24 ore sono stati accertati 101 contagi a fronte di poco più di 500 tamponi. Praticamente 1 persona testata su 5 è risultata positiva al coronavirus.

Per capire meglio i dati osservati nelle ultime 24 ore, però, è necessario fare un confronto con le scorse settimane: lunedì 19 ottobre i nuovi casi erano 9.338 con 98mila tamponi. Oggi sono 17.012 con 24mila test in più. Il raddoppio dei contagi non c’è stato, ma l’incidenza dei positivi rispetto al totale dei tamponi effettuati è in netto aumento. Due settimane fa, invece, i i nuovi casi erano fermi a 4.619, ancora meno lunedì 5 ottobre: 2.257. A fare la differenza è anche il tasso di ospedalizzazione. Una settimana fa i posti letto occupati da malati Covid erano 7.676 (con un incremento di 545 pazienti in 24 ore): nel giro di 7 giorni sono arrivati a quasi 13mila. Stessa cosa per le terapie intensive, passate da 797 a 1.284.

I nuovi casi regione per regione

Lombardia 3.570 – ieri 5.762

Piemonte 1.625 – 2.287

Emilia-Romagna 1.146 – 1.192

Veneto 1.129 – 1.468

Lazio 1.698 – 1.541

Campania 1.981 – 2.590

Toscana 2.171 – 1.863

Liguria 419 – 657

Puglia 424 – 515

Sicilia 568 – 695

Marche 238 – 521

Trento 113 – 104

Friuli Venezia Giulia 334 – 334

Abruzzo 348 – 368

Sardegna 231 – 195

Bolzano 321 – 339

Umbria 263 – 463

Calabria 180 – 179

Valle d’Aosta 144 – 97

Basilicata 8 – 77

Molise 101 – 26