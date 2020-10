Casadilego commuove Lazza e Mara Sattei che hanno aiutato Hell Raton a scegliere i tre concorrenti della categoria Under Uomini. Ancora una volta la conferma: la vera battaglia sarà tra Emma (Under donne) e Hell Raton stesso. Il rapper Blind e MyDrama in corsa per il podio. Santi e Casadilego potrebbero essere gli outsider

I quattro giudici di “X Factor” hanno scelto i concorrenti delle proprie squadre. Sono in dodici a puntare alla vittoria finale della fase Live, al via dal 29 ottobre in prima serata su Sky. I giochi sembrano già fatti. Forse è la prima volta nella storia di “X Factor” targato Sky che spiccano diverse personalità musicali, dando così l’idea chiara di un podio a tre che sembra già scritto. Tutto ruota attorno al rapper Blind (Under Uomini) e a MyDrama (Under Donne) ma occhi puntati sul possibile outsider Santi (Under Uomini).

Insomma sulla carta la gara sarà testa a testa tra la squadra di Hell Raton ed Emma che hanno senza dubbio gli elementi più forti. Dunque Emma – che è stata aiutata nelle scelte dal compositore e produttore Dardust- porterà con se al Live i già citati Santi, Blind e il concorrente genderqueer dalla voce potente Blue Phelix. Hell Raton porterà con sé Casadilego, CmqMartina e MyDrama. Il produttore e imprenditore ha avuto al fianco per le scelte Lazza e Mara Sattei che si sono commossi ascoltando Casadilego che ha interpretato la sua versione al pianoforte di “Kitchen Sink” dei Twenty One Pilots.

Manuel Agnelli coadiuvato dal fumettista, illustratore e regista italiano Gipi ha puntato su Melancholia, Little Pieces of Marmalade e Manitoba. Mika era affiancato dall’artista Francesco Vezzoli e per sé ha scelto Vergo, Eda Marì e N.A.I.P. Non resta che aspettare il 29 ottobre e capire ancora una volta se i concorrenti scelti sapranno reggere un palco importante come quello di “X Factor” e soprattutto, se al termine dello show, diventeranno meteore da talent (come purtroppo accade ormai da qualche anno a questa parte per “X Factor”) o scommesse vincenti per il mercato discografico. A proposito di discografia, la Sony Music Italia ha annunciato già l’uscita del primo album con le voci dei dodici concorrenti. Il 30 ottobre, il giorno dopo il primo appuntamento con i Live, uscirà “X Factor Mixtape”. Mixtape evoca a grandi linee il progetto del collettivo Machete capitanato da Salmo.