LA GIORNATA - Alessandro Vergallo, presidente dell’Associazione anestesisti, evidenzia: "Sarà punto di rottura perché la dotazione organica disponibile di anestesisti-rianimatori non sarà sufficiente". Fontana: "Se impennata dei casi continua, possibile lockdown". Ridotte le operazioni differibili in Lombardia. Nuovo picco in Veneto: oltre 1.500 casi in 24 ore. Le Marche oltre quota 400 positività. Il rettore della Normale di Pisa e altri cento professori e scienziati a Mattarella e Conte: "Misure drastiche ora"

La prima notte di serrata notturna a Milano e altre regioni che si avviano a sperimentare la misura per arginare la seconda piena di contagi. E la Campania che fa un passo in avanti: “Serve il lockdown nazionale, qui ci sarà a breve”, ha annunciato il governatore Vincenzo De Luca (leggi). L’Italia si avvia verso il primo week end a luci mezze spente e l’onda autunnale del coronavirus incute timore, con gli anestesisti che avvertono: “Con questo trend punto di rottura tra 15 giorni, entreremo in crisi perché la dotazione organica disponibile di anestesisti-rianimatori non sarà sufficiente”. Anche i primi dati regionali di oggi, venerdì 23 ottobre, lasciano presagire un nuovo picco della curva, con il Veneto che fa registrare 1.550 positività e le Marche che sfondano quota 400. E la Regione Lombardia decide di ridurre l’attività chirurgica ordinaria – ovvero delle operazioni programmate differibili, quindi non le urgenze) – mentre si interroga sull’efficacia del chiudere tutto dalle 23 alle 5, non escludendo misure ancora più drastiche, come un lockdown: “Se con i provvedimenti assunti il contagio dovesse rallentare, si potrebbe evitare. Se l’impennata dovesse continuare, può darsi si prenda un provvedimento diverso“, ha avvisato il presidente della Regione Attilio Fontana commentando a SkyTg24 l’ipotesi di una chiusura totale del capoluogo lombardo o anche di altre zone del territorio regionale, al momento ancora il più colpito dalla seconda ondata dell’epidemia di coronavirus. “Noi dobbiamo ridurre la pressione in un piccolo spazio, in un orario di due ore del trasporto pubblico locale – ha spiegato Fontana – Nell’ora di punta c’è un grande affollamento nelle metropolitane e sui bus. Quindi dobbiamo cercare di ridurre questo affollamento e le ipotesi sono che o riduciamo la gente che va al lavoro o riduciamo la gente che va a scuola”.

De Luca: “Serve lockdown, a breve in Campania” – Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha chiesto al governo un lockdown nazionale e specifica che in ogni caso “la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo”. I dati “attuali sul contagio – dice – rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti)”. È “indispensabile – aggiunge – bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo”.

Coprifuoco anche in Calabria – Il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì ha firmato l’ordinanza che sancisce, per 15 giorni, a partire da lunedì e fino al 13 novembre, la sospensione delle attività scolastiche per le scuole medie e superiori, e il “coprifuoco” dalla mezzanotte alle 5 in tutta la regione per la prevenzione e la gestione dell’emergenza. Il provvedimento era atteso da ieri, da quando si è diffusa la notizia di norme più stringenti in materia di prevenzione della pandemia. Nel provvedimento sono contemplate anche misure che riguardano strutture sanitarie e Rsa. In particolare, l’ordinanza prevede la sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado dal 26 ottobre 2020; sospensione, in presenza e con possibilità di attivare la didattica digitale integrata, delle attività didattiche presso gli atenei universitari, fatte salve le lezioni e le attività che devono essere necessariamente svolte in presenza fisica; stop agli spostamenti su tutto il territorio regionale, dalle ore 24 alle ore 5 del giorno successivo.

Fontana: “Monitoriamo giorno dopo giorno” – Intanto la misura è scattata giovedì sera alle 23 la prima notte di coprifuoco in Lombardia: “Quello che abbiamo fatto va nella direzione di evitare i contagi. Chiaro che bisogna controllare, monitorare giorno dopo giorno e decidere se sia il caso di andare avanti con questi provvedimenti o se debbano essere assunti provvedimenti più gravi”, ha detto Fontana, spiegando che per il momento l’impegno della Regione è quello di cercare di fare in modo che si arrivi gradualmente, ma soprattutto che si evitino quei provvedimenti che rischiano di essere troppo gravi per i nostri cittadini. Gravi per l’economia ma anche gravi per la vita ordinaria”. E di conseguenza per assumere provvedimento tipo lockdown ci sono ‘‘valutazioni di carattere squisitamente tecnico”. Insomma se si parla di lockdown “più che numeri” bisogna vedere “la situazione delle occupazioni delle terapie intensive, la situazione delle occupazioni degli ospedali. Dobbiamo evitare che la nostra sanità sia ingolfata in una maniera tale da non poter essere efficiente. Noi abbiamo una serie di scenari. Adesso siamo entrati nel terzo scenario dove sono scattati alcuni provvedimenti. Se le cose dovessero continuare a peggiorare ci saranno altri scenari. Vediamo cosa succede nelle prossime ore”.

Gli anestesisti: “Tra 15 giorni punto di rottura” – Timori vengono espressi dagli anestesisti: “Temiamo un raddoppio dei ricoveri in terapia intensiva entro 15 giorni, se la curva dei contagi manterrà l’attuale andamento e nell’attesa di vedere gli effetti delle misure dell’ultimo Dpcm: quello sarà il punto di rottura ed il momento in cui entreremo in crisi perché la dotazione organica disponibile di anestesisti-rianimatori non sarà sufficiente a fare fronte all’emergenza”, avvisa Alessandro Vergallo, presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, evidenziando che gli anestesisti ospedalieri “sono già sovraccarichi di turni”, come proprio Vergallo aveva annunciato a Ilfattoquotidiano.it. Secondo le stime della Fondazione Gimbe, tra 7 giorni con il trend attuale “avremo 1.700-1.900 in terapia intensiva”, ha scritto su Twitter il presidente Nino Cartabellotta.

Cento professori a Mattarella e Conte: “Decisioni drastiche” – Per cento tra scienziati e docenti universitari il tempo stringe ed è il momento di “assumere provvedimenti stringenti e drastici” entro “i prossimi due o tre giorni” per “evitare che i numeri del contagio in Italia arrivino inevitabilmente, in assenza di misure correttive efficaci, nelle prossime tre settimane, a produrre alcune centinaia di decessi al giorno”. Il loro appello (leggi tutto) è contenuto in una lettera inviata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al premier Giuseppe Conte. Tra i firmatari ci sono il rettore della Normale di Pisa, Luigi Ambrosio, e Fernando Ferroni, ex presidente Istituto Nazionale Fisica Nucleare, che esprimono “viva preoccupazione” di fronte alle stime riportate nell’articolo del presidente dell’Accademia dei lincei, Giorgio Parisi, pubblicato nelle scorse ore nel blog dell’Huffington Post. “Il necessario contemperamento delle esigenze dell’economia e della tutela dei posti di lavoro con quelle del contenimento della diffusione del contagio deve ora lasciar spazio alla pressante esigenza di salvaguardare il diritto alla salute individuale e collettiva sancito nell’art. 32 della Carta costituzionale come inviolabile”, avvertono i i firmatari dell’appello. Insomma: “Prendere misure efficaci adesso serve proprio per salvare l’economia e i posti di lavoro. Più tempo si aspetta, più le misure che si prenderanno dovranno essere più dure, durare più a lungo, producendo quindi un impatto economico maggiore”.