Continua la crescita di contagi in Italia e aumenta la pressione negli ospedali. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 19.143 nuovi casi di coronavirus e prosegue il forte incremento di ricoveri (855) e di pazienti in terapia intensiva, che con il +57 segnalato nel bollettino odierno diventano 1.049. Nei reparti Covid invece i posti letto occupati sono 10.549. Il totale degli attualmente positivi è di 186.002 contagiati, di cui 174.404 in isolamento domiciliare. Da inizio pandemia sono 484.869 i contagi accertati, in 261.808 sono guariti o sono stati dimessi e 37.059 sono morti. Il rapporto positivi/tamponi odierno è stato del 10,5% sulla base di tutti i tamponi effettuati (182.032). Negli scorsi giorni la percentuale non era mai stata in doppia cifra, ma sempre compresa tra il 9,4% di giovedì e il 7,5% di martedì.

I dati di regione in regione – La Lombardia fa segnare un nuovo pesante incremento di nuovi positivi e una crescita importante di posti letto occupati negli ospedali: “Purtroppo la linea del contagio è in crescita e ci sono 5mila positivi in più rispetto a ieri e 350 ricoverati in intensiva e no”, ha annunciato il presidente della Regione. Attilio Fontana aggiungendo che in tutto in terapia intensiva ci sono 170 pazienti. “Il virus ha ripreso a circolare in maniera violenta – ha aggiunto – A Milano ci sono circa mille nuovi casi”. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, annunciando un nuovo lockdown regionale, ha infatti comunicato un aumento di 2.280 positivi nelle ultime 24 ore. Anche il Piemonte fa segnare un aumento record con 2.032 positività rintracciate. Oltre 700 contagi in Liguria (778) e Sicilia (730). Pessimi anche i dati giunti da Veneto, Toscana, Puglia, Marche e Sardegna. Nella regione guidata da Luca Zaia si contano 1.550 casi, mentre nelle province toscane sono 1.290. La Puglia, le Marche e la Sardegna fanno segnare i record da inizio pandemia con 590, 453 e 349 positivi. Dati in rialzo anche nel Lazio (1.389), in Umbria (447), Friuli Venezia Giulia (340), nella Provincia autonoma di Bolzano (269), in Basilicata (88), in Val d’Aosta (97) e in Molise (57). Stabile l’Emilia Romagna con 888 nuovi contagi. In calo Abruzzo (234) e Calabria (159).

