In Lombardia scatta il coprifuoco dalle 23 alle 5 a partire da giovedì 22 ottobre. Il governatore Attilio Fontana, dopo la ‘convocazione’ di Matteo Salvini, ha firmato l’ordinanza, insieme al ministro della Salute Roberto Speranza, che consente solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute, in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza e autodichiarazione per certificare gli spostamenti. Le norme saranno valide fino al 13 novembre 2020. Altri provvedimenti, come la limitazione degli orari per i negozi della media e grande distribuzione non alimentari, saranno disposte da un’ordinanza regionale prevista in giornata.

Il tentativo dell’ex ministro dell’Interno – che pochi giorni fa aveva definito il coprifuoco “senza senso” – di frenare la stretta nella regione guidata dalla sua Lega è almeno parzialmente andato a vuoto. Dopo un confronto con i sindaci dei capoluoghi di provincia sul testo, Fontana ha varato le nuove regole, annunciate lunedì sera. Il faccia a faccia di martedì tra il leader del Carroccio, il presidente della Regione, gli assessori leghisti e il gruppo consiliare aveva scatenato le polemiche, non solo da parte dell’opposizione, per quella che il M5s ha definito una “grave ingerenza”.

“Ho chiesto solo coordinazione”, si è difeso Salvini. Eppure anche Davide Boni, leghista ed ex presidente del Consiglio regionale lombardo, aveva sottolineato come l’entrata a gamba tesa di Salvini rischiasse di debilitare la leadership di uno tra lui e Fontana. In mattinata il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, tra gli amministratori locali che più sposano la linea della prudenza, e diversi esponenti del Pd avevano ricordato come gli scenari ipotizzati dal Comitato tecnico scientifico siano di avere 4mila ricoverati e 600 pazienti (in un range da 434 a 815) in terapia intensiva. “Numeri simili a inizio marzo”, aveva sottolineato il primo cittadino della città più colpita dalla prima ondata.

Nel testo dell’ordinanza si ricorda che nelle ultime settimane in Lombardia si è verificata “una crescita continua” dei contagi con valori RT “per ricovero ospedaliero” che nella settimana 5-11 ottobre è stato “pari a 1.68” e che per la settimana 12- 18 ottobre 2020 “si stima un dato in aumento”. Il dato medio dei nuovi positivi ogni 24 ore è passato dai 266 della settimana 28 settembre-4 ottobre, ai 708 della successiva e poi 1.964 per il periodo 12-18 ottobre. Numeri che stanno portando a un costante aumento della pressione sugli ospedali, con ricoveri triplicati in 8 giorni.