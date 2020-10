Il body shaming (l’atto di deridere una persona per il suo aspetto fisico, ndr) ha fatto un’altra vittima illustre. Stavolta è toccato alla giovanissima Billie Eilish, una delle stelle musicali più promettenti con all’attivo ben 5 Grammy Awards, considerati gli Oscar della musica. L’artista è stata paparazzata in canotta e pantaloncini mentre passeggiava a Los Angeles. Il Daily Mail ha pubblicato la foto con la didascalia: “Billie Eilish senza i suoi classici vestiti larghi mentre esce con un abbigliamento insolitamente casual a Los Angeles”. Apriti cielo.

Gli haters della cantante si sono riversati sui social per insultarla senza pietà. Tra i commenti: “A me fa senso quella pancetta per il resto mi sembra normale dai”, “Comunque fa più schifo di Adele 10 anni fa”, “Ha messo su peso” e “A me ha sempre fatto schifo pure conciata bene, è proprio la base che mi disgusta”. Altri invece hanno usato epiteti ingiuriosi che non si possono riportare. I fan in massa hanno difeso la cantante: “Non vi fate schifo? Sessualizzare una ragazza solo perché non segue i vostri stupidi standard di bellezza? Una volta che si sente a suo agio commentate i post così? Vergognatevi!”. Billie Eilish ha sempre dichiarato che non legge mai i commenti sui social perché la feriscono, per questo ha preferito tagliare i ponti con le comunicazioni sul Web.

Billie Eilish is pictured WITHOUT her trademark baggy clothes https://t.co/2hCworDTuz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 13, 2020

Billie Eilish in questo momento è sommersa di impegni. La cantautrice 18enne ha pubblicato “No Time To Die”, il brano ufficiale della colonna sonora del prossimo film di James Bond, e il 24 ottobre, a mezzanotte ora italiana, terrà il suo primo concerto in livestream mondiale “Where Do We Go? The Livestream” dalla sua città natale Los Angeles. I proventi andranno direttamente a Crew Nation, il fondo di beneficenza creato per supportare i numerosi membri delle crew dei concerti, il cui lavoro si è pressoché azzerato a causa della cancellazione di eventi e show nel 2020.

Billie Eilish ha segnato la storia di Grammy Award come l’artista più giovane a vincere in tutte le categorie principali, aggiudicandosi cinque vittorie in totale ovvero “Best New Artist”, “Album Of The Year” e “Best Pop Vocal Album” per “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, “Song Of The Year” e “Record Of The Year” per “bad guy”. Il fratello Finneas, a sua volta, è stato premiato come “Producer Of The Year, Non Classical” e “Best Engineered, Non Classical” per la produzione di “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.