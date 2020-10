“La presenza dell’ex marito Flavio Briatore c’era e la condizionava”. A parlare è Francesco Bettuzzi, ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, che in una lunga intervista al settimanale Chi ha parlato della loro storia d’amore, rivelando alcuni retroscena inediti e spiegando i motivi che hanno portato alla rottura. Bettuzzi, 45 anni imprenditore nel campo della cosmesi, non aveva mai parlato prima della loro relazione, durata tre anni e finita ormai da tempo: “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava. Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci”, ha raccontato.

In effetti della loro storia d’amore si sa ben poco. Si sono conosciuti per la prima volta a Montecarlo nel 2014, quanto lei era ancora sposata con Flavio Briatore e lui faceva il pilota d’aerei. Subito è nata una grande amicizia, ma avrebbero incominciato a frequentarsi solo nel 2017, dopo il divorzio di Elisabetta da Briatore. Ma la loro storia è rimasta sempre super segreta, cosa che ha poi creato tensioni tra loro: “Alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati“, ha confidato Bettuzzi.

Nell’intervista a Chi l’imprenditore ha chiuso a ogni possibilità di un ritorno di fiamma: “L’amore tra noi si è esaurito, non potremo più tornare insieme”. Poi ha commentato il flirt nato nella casa del Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci e l’ex velino Pierpaolo Pretelli: “La sua liaison con Pretelli? Si merita di essere felice. Certo, forse ci vorrebbe altro per lei, ma se si piacciono, perché no?”