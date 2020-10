Sul quotidiano Libero, Roberto Alessi scrive che la Gregoraci sarebbe innamorata di Piero Barone, uno dei tre tenori con Ginoble e Boschetto de Il Volo. Barone, tredici anni più giovane di lei, è finito già in passato al centro del gossip per le relazioni con la iena Veronica Ruggeri e per la storia d'amore con Valentina Allegri

“Tu sei l’epicentro del mio terremoto“, questa la scritta sulla scia dell’aereo che è arrivato sulla casa del Grande Fratello Vip. Un messaggio indirizzato a Elisabetta Gregoraci, già al centro della scena per il feeling con il velino Pierpaolo Petrelli e per i rapporti tesi, con tanto di lettera letta in diretta tv, con l’ex marito Flavio Briatore. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi aveva ipotizzato il nome del mittente: il rapper Mr Rain, pseudonimo di Mattia Balardi, conosciuto dietro le quinte di Battiti Live.

La frase in questione è contenuta in una sua canzone ma già a Pomeriggio 5 la conduttrice Barbara D’Urso si era mostrata dubbiosa: “Mi risulta che sia un altro cantante ad aver inviato quell’aereo. E mi dicono che fa parte di un gruppo”. Sul quotidiano Libero Alessi fa il passo successivo, la Gregoraci sarebbe innamorata non di Mr Rain ma di Piero Barone, uno dei tre tenori con Ginoble e Boschetto de Il Volo. Barone, tredici anni più giovane di lei, è finito già in passato al centro del gossip per le relazioni con la iena Veronica Ruggeri e per la storia d’amore con Valentina Allegri, figlia dell’ex allenatore della Juventus.

Perché il cantante avrebbe citato la canzone di Mr Rain? Al settimanale Chi in edicola ha parlato intanto Francesco Bettuzzi, ex fidanzato della showgirl calabrese: “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava. Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci, ma alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati. L’amore tra noi si è esaurito, non potremo più tornare insieme.”

Bettuzzi ha poi commentato il flirt con il velino Pierpaolo: “La sua liaison con Pretelli? Si merita di essere felice. Certo, forse ci vorrebbe altro per lei, ma se si piacciono, perché no?”. La Gregoraci commenterà al Grande Fratello Vip questi flirt, presunti o reali che siano, nella prossima puntata?