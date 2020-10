Due anni fa ci fu quello di Paola Egonu, ora un’altra sportiva ha deciso di rendere pubblica la sua omosessualità. Carolina Morace, ex calciatrice, ora allenatrice e opinionista, ha deciso di parlare per la prima volta del suo amore per un’altra donna. “Il mondo del calcio è pieno di pregiudizi e di omofobia – ha detto Morace al Corriere della Sera in occasione dell’uscita del suo libro “Fuori dagli schemi”, e proprio nel giorno del “coming out day” – Non biasimo chi non fa coming out. Per molti uomini il non farlo è una forma di protezione. Credo che sia giusto farlo quando si è pronti, quando si è sicuri di poter togliere la maschera e non rimetterla più”.

La 56enne ha raccontato di essere sposata con la collega australiana Nicola Jane Williams: “La proposta gliel’ho fatta nel giorno del mio 48esimo compleanno. Avevo comprato gli anelli e ripassato per ore la frase…”. Il matrimonio? Su un piroscafo SS Great Britain, spiega ancora, e poi in Australia. Un gesto, quello di Caterina Morace, che vuole essere soprattutto d’esempio per le generazioni future. “L’ho fatto naturalmente per loro, per le più giovani, ma l’ho fatto anche per molte mie amiche quarantenni o cinquantenni che ancora non trovano il coraggio di raccontarsi”. L’amore con Jane, ha raccontato ancora Morace, è partito da una gaffe in Giappone. E il prossimo passo della coppia, ha confessato, sarà quello di adottare un bambino: “So già che dovremo avere pazienza, sia per questo che per tutte le difficoltà che incontreremo…”.