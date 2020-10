Il rapper in una intervista doppia a “Le Iene” con Jake La Furia per presentare il nuovo album “17”, risponde ad una domanda diretta senza filtri. I fan sui social però hanno cercato di sdrammatizzare, soprattutto per il contesto ironico e divertito

Di Emis Killa si può dire tutto tranne che non sia sincero. Così in una intervista doppia a “Le Iene” per presentare con Jake La Furia il suo album “17”, una sua risposta ha lasciato di stucco. Alla domanda se avesse mai ricevuto uno schiaffo da una donna il rapper ha risposto sorridendo: “La mia ex fidanzata mi ammazzava di botte e non le meritavo sempre”. I fan sui social prima si sono preoccupati e poi hanno cercato di sdrammatizzare, ponendo l’accento sul fatto che l’intervista fosse ironica. In molti si sono chiesti se l’ex fidanzata a cui si riferiva Emis Killa fosse Tiffany Fortini con la quale ha avuto la piccola Perla Blue. Poi i due si sono separati e al momento il rapper vive una nuova storia d’amore da un anno e mezzo con Martina Bottiglieri.

I due rapper durante l’intervista hanno anche parlato del loro rapporto con la giustizia. “Io sono stato dentro, ma non è andata oltre la notte. Non ne vado fiero. Ho iniziato con i giochi del Gameboy fino a derubare i turisti”, ha detto Emis Killa mentre Jake spiega che non è mai stato arrestato. Inevitabile il capitolo sul sesso. Se Jake ha confessato: “Ormai ho appeso le palle al chiodo”, Emis Killa ha spiegato di avuto sempre ragazze più grandi: “Loro avevano le rughe e io neanche i peli sul petto”.