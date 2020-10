Alla luce dei buoni risultati di ascolto delle ultime puntate del “Grande Fratello Vip”, i vertici di Mediaset starebbero pensando di allungare l’edizione in corso. Secondo quanto riferito da Tvblog, la quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini potrebbe continuare fino a fine gennaio, consentendo ai concorrenti di rimanere all’interno della Casa di Cinecittà anche a Natale e Capodanno (non sarebbe la prima volta, tra l’altro, essendo già successo dal 2010 al 2012, quando il programma era condotto da Alessia Marcuzzi). Una decisione non ancora ufficiale, ma su cui l’azienda starebbe riflettendo assieme alla possibilità di far entrare nuovi concorrenti.

Nel frattempo c’è una buona notizia per chi è già dentro la Casa. Alla luce della situazione delicata che stiamo vivendo in queste settimane, chi ha un figlio piccolo potrà sentirlo telefonicamente. Questa è stata la comunicazione del “Gieffe”: “La vostra avventura nella casa del Grande Fratello è cominciata, come ben sapete, in un periodo particolare e in un contesto decisamente non facile per noi tutti. Per continuare il vostro viaggio ancora più serenamente, questa settimana il Grande Fratello ha pensato di dare almeno a chi di voi ha figli piccoli, la possibilità di ricevere una loro telefonata da casa. Appena possibile, il Grande Fratello vi comunicherà tempi e modi per avere questo breve contatto telefonico con i vostri figli e rigorosamente in confessionale”.

Una comunicazione che ha generato una grande emozione tra i concorrenti del reality. Matilde Brandi, mamma di due gemelle, è scoppiata in lacrime: la lontananza dalle figlie comincia a farsi sentire. Le stesse lacrime a stento è riuscita a trattenerle Myriam Catania, madre di un bambino. Anche Elisabetta Gregoraci, mamma di Nathan Falco, figlio di Briatore, è risultata sollevata dalla notizia. Meno felice Patrizia De Blanck, che vorrebbe sentire la figlia Giada nonostante non sia più così piccola (ha 39 anni): “Ma come solo figli piccoli? Io voglio parlare con Giada, che me frega. Per una mamma i figli sono sempre piccoli”.