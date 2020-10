“La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa”. A dirlo è Eva Grimaldi che, dopo il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip, ha deciso di rompere il silenzio e ha raccontato al settimanale Chi la verità sulla loro relazione. “Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica. lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio”, ha spiegato l’attrice.

“I suoi pianti in tv di questi giorni? Sono solo il risultato delle sofferenze represse di una vita“, ha aggiunto. Lei e Garko fanno entrambi parte della società di produzioni Ares, in questi giorni finita sotto i riflettori per lo scandalo scoppiato dopo le dichiarazioni fatte da Adua Del Vesco, la ex finta fidanzata proprio di Garko, e Massimiliano Morra nella casa del Gf Vip, che hanno fatto emergere una serie di coming out e storie d’amore costruite appunto “a tavolino” per lanciare le carriere degli attori.

Quanto alla sua vita, Eva Grimaldi ha confidato: “Ho sempre desiderato fare l’attrice e ho fatto di tutto per realizzare il mio sogno. Ho iniziato a frequentare brutti giri a Roma e assumevo anfetamine per restare magra, non mangiavo e non dormivo praticamente più e mi sono rifatta il seno otto volte. Ero dislessica e un pò balbuziente, ma ero talmente bella che nessuno ci ha mai fatto troppo caso”.