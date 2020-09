I positivi accertati oggi sono 237 in meno rispetto a domenica, ma anche i test sono nettamente calati. La Campania è l'unica regione che supera i 200 nuovi casi, netto calo in Lombardia. Tornano a crescere i ricoveri: +110 in 24 ore, aumentano anche le terapie intensive

Calano i nuovi casi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore: sono 1350, quindi 237 in meno rispetto a quelli accertati domenica. Come ogni lunedì, però, il calo è frutto anche di una netta diminuzione dei tamponi effettuati: solo 55mila, rispetto agli 83mila test di ieri. Nel confronto con lunedì scorso, i contagi sono in aumento: il 14 settembre infatti i positivi accertati erano 1.008 con 45.309 tamponi. Il bollettino diffuso dal ministero della Salute riporta inoltre di altri 17 morti. La regione con più casi nelle ultime 24 ore è la Campania: sono 243 i contagiati accertati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 171 di domenica. La Campania è l’unica regione che supera i 200 nuovi casi, seguita dal Lazio (+198). Netto calo dei casi in Lombardia, 90 in un giorno.

Dal bollettino del ministero della Salute emerge che sono più di 45mila gli italiani attualmente positivi al coronavirus. Di questi, 2.475 sono ricoverati con sintomi: dopo due giorni di calo, il numero delle persone ospedalizzate torna a salire di 110 unità. Così come aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 232, 10 in più di domenica. Sono 42.372 le persone in isolamento domiciliare. Calano infine i guariti: 352 oggi contro i 635 di ieri.

Oltre al boom dei contagi in Campania e al nuovo aumento di positivi nel Lazio, le regioni che registrano più casi lunedì sono Emilia-Romagna (116) e Veneto (103). L’Abruzzo ne segnala 72 ma è il dato cumulativo degli ultimi tre giorni. Sono 90 i nuovi casi positivi in Lombardia, in netto calo rispetto ai 221 di ieri. Con 9.963 tamponi effettuati, il rapporto contagi/tamponi è allo 0.9%, anche questo in diminuzione rispetto a domenica (1.41%). Sono in calo i ricoveri in terapia intensiva (-2, 36 in totale), mentre crescono quelli negli altri reparti (+19, 283). Sono 27 i nuovi casi a Milano, di cui 7 a Milano città, 20 nella provincia di Monza e Brianza, 10 a Brescia e 8 a Bergamo. Zero casi a Cremona e Lecco.