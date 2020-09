Nelle ultime 24 ore sono 1.587 i nuovi casi di coronavirus accertati in Italia su 83.428 tamponi, circa 20mila in meno di sabato. Quindici i morti tra le persone contagiate dal Covid-19. Le persone attualmente positive sono 44.098, di cui 2.365 (-22) sono ricoverate in ospedale e altre 222 in terapia intensiva (+7). In 41.511 si trovano in isolamento domiciliare. In un giorno sono 937 i dimessi o guariti.

I dati odierni non tengono in conto della situazione in Abruzzo: la regione, come specificato dal bollettino del ministero della Salute, sia sabato che oggi non è stata in grado di elaborare l’aggiornamento dei dati. Nessuna delle altre Regioni è a zero casi.

L’incremento maggiore si registra in Lombardia con 221 casi (46 a Milano città) e altri sei territori hanno accertato più di 100 contagi. Si tratta di Veneto (173), Lazio (165), Toscana (147), Campania (171), Sicilia (116, di cui 66 nella comunità Biagio Conte) e Emilia-Romagna (115).

Sabato l’incremento di casi era stato di 1.638, ma con oltre 103mila tamponi. La settimana si chiude con 10.403 nuovi casi accertati. Nei sette giorni precedenti erano stati 10.077, mentre due settimane fa erano 9.416. Un mese fa furono circa la metà, 5.430. Dall’inizio della pandemia sono 298.156 i casi confermati. Tra le persone positive 218.351 hanno sconfitto il Sars-Cov-2, mentre 35.707 sono decedute.