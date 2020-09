Copertine di Linus. Rassicuranti per i personaggi noti, utili per fini promozionali, trovate per garantirsi un posto al sole sulle riviste. Un modo per esserci sempre e comunque. Una storia vecchia ormai come il mondo, l’abc del gossip verrebbe da dire. Al centro della scena, neanche a dirlo, Diletta Leotta sempre più paparazzata dopo la rottura con il pugile King Toretto. Dopo il flirt rivelatosi infondato con Zlatan Ibrahimovic la bella conduttrice è stata paparazzata dal settimanale Chi in compagnia di Marco Valta, venture capitalist (finanzia, investendo sul loro successo, nuove attività e piccole e medie imprese), che ha conosciuto tramite amici.

Il giornale diretto da Alfonso Signornini parla di una bella amicizia, di una nuova frequentazione. Il flirt, presunto per ora, diventa più rilevante considerando che Valta in passato ha stregato l’attrice Anna Safroncik, ex del top manager Matteo Mammì, a sua volta ex di Diletta Leotta. Una trama stile Beautiful che prevede la giornata in barca con Marco, l’amica Rossella Fiamingo e il preparatore dei vip Matteo Conversi. Scardina debutterà sabato a Ballando con le stelle, ci saranno elementi da aggiungere alla soap. Insomma vero amore, solo una frequentazione, tutto finto? La risposta è sempre la stessa: purché se ne parli.

Lo stesso settimanale in edicola concede spazio al presunto flirt tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi. “Scoppia la passione?”, si chiede aggiungendo: “Dopo le prove per il programma Ballando con le stelle, la conduttrice, ex di Matteo Salvini, saluta il maestro di danza Todaro con un bacio. Un’intesa che va oltre l’affiatamento di un semplice passo a due che lui però nega.” I settimanali Oggi e Diva e Donna avevano rilanciato anche loro scatti insieme alludendo a una relazione. Flirt di cartone, come detto da Dagospia, per lanciare lo show del sabato sera? Sulla reale utilità si può certamente discutere.