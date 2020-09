Primo caso Covid alla scuola Marymount international di Roma: si tratta di un ragazzo dell’ultimo anno del liceo, risultato positivo al coronavirus. Questa mattina la preside dell’istituto ha avvertito genitori e docenti ed è scattato il protocollo già previsto per questi casi: tutti gli studenti della classe e gli insegnanti che hanno avuto contatti col ragazzo sono in isolamento domiciliare in attesa di fare i test. La scuola intanto si è organizzata per offrire lezioni online agli studenti interessati, per non farli rimanere indietro con il programma.

La Marymount è una prestigiosa scuola paritaria cattolica, che quindi ha aperto con un diverso calendario rispetto alle statali: in questo delicato rientro, le scuole private sono diventate una specie di ‘banco di prova’ per capire come riprenderanno le lezioni. Tra dieci giorni esatti suoneranno le prime campanelle negli istituti italiani: nelle scorse settimane sono stati discussi i molti punti rimasti ancora in sospeso, dalle distanze ai banchi, dalla mascherina ai posti sugli scuolabus. La più grande incognita è proprio capire quale sarà il ruolo della ripartenza scolastica nell’aumento dei contagi.

Il viceministro Pierpaolo Sileri, giorni fa, aveva delineato la strategia ministeriale da adottare nel caso in cui emergesse un caso di positività in classe, esattamente come accaduto alla Marymount: ““In caso di una positività di un alunno – ha spiegato ad Agorà – la quarantena per la classe è un possibilità, ma si preferirà un tampone a tutti per un ritorno più veloce a scuola”.