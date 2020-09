“Dettagli di parti intime. Foto imbarazzanti, zoom sul seno e il sedere o in mezzo alle gambe, tutto in primo piano, mentre dormivamo o eravamo rilassate in mezzo al mare e al sole. Una cosa che mi ha fatto schifo, vergognosa”. Valentina Vignali non trattiene la rabbia per quanto accaduto durante la sua vacanza alle Eolie, in Sicilia, quando ha sorpreso lo skipper della barca che aveva affittato assieme al fidanzato e agli amici con alcuni suoi scatti “hot” nel cellulare, immagini che le ha scattato di nascosto, senza il suo consenso, e per le quali ora è scattata la denuncia, non solo sui social, ma anche in Procura. Giocatrice di pallacanestro, modella, influencer da 2,3 milioni di followers su Instagram ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Valentina Vignali ha detto al Corriere della Sera che “non voglio che una cosa del genere capiti ad altre o rimanga impunita. Così ho voluto raccontarlo pubblicamente attraverso i social e poi farò anche una denuncia formale”.

Tutto è successo a Lipari, all’inizio della vacanza: ad accorgersi delle foto rubate dallo skipper è stato Lorenzo, il fidanzato della Vignali, che di professione fa proprio il fotografo e passandogli accanto ha notato che stava guardando delle immagini sul suo smartphone: ha riconosciuto il costume indossato il giorno prima da una delle ragazze del gruppo e si è insospettito. E lo ha detto a Valentina: “Ero arrabbiatissima. Quando siamo arrivate in porto gli ho chiesto di mostrarmi la gallery dello smartphone – ha raccontato la cestista al Corriere -. Non voleva, tentennava, poi ci ha dato il cellulare e abbiamo visto. Nelle chat di WhatsApp c’era uno schifo, decine di foto“.

Così non ci ha pensato due volte e ha lanciato quel cellulare in mare: “Ero troppo arrabbiata e l’ho gettato nel porto davanti a lui. So che ci sono foto che girano, ma almeno le sue sono in fondo al mare. Non voglio che questi momenti così belli insieme a Lorenzo e ai miei amici siano rovinati per colpa di una persona che fa solo pena”. E a chi le ha fatto notare che lei stessa pubblica immagini e video che lasciano poco all’immaginazione replica: “Sono una modella, sono abituata a mostrare il mio corpo. Ma decido io come, quando e perché. La differenza è il consenso”.