Si allarga la cerchia di familiari e amici di B. contagiati dal coronavirus dopo i casi di Luigi e Barbara Berlusconi. Attesa per il risultato dei test di alcuni esponenti del partito entrati in contatto con la coppia nelle ultime settimane

Anche Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi, è risultata positiva al Covid-19. La deputata di Forza Italia, stando alle ultime informazioni, ha fatto ieri il tampone come l’ex premier ed è in isolamento ad Arcore. Fascina ha trascorso con l’ex Cavaliere tutto il periodo del lockdown in Provenza nella villa di Marina Berlusconi, lo ha accompagnato sulla barca di Ennio Doris ed è stata anche lei in vacanza in Sardegna. Si allarga quindi la cerchia di familiari e amici di B. contagiati dal coronavirus dopo i casi di Luigi e Barbara Berlusconi. E in Forza Italia c’è “chi punta il dito contro Briatore” per ricostruire la catena di trasmissione del virus. Attesa per il risultato dei test di alcuni esponenti del partito entrati in contatto con la coppia nelle ultime settimane.

Trent’anni, nata a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, ma cresciuta a Portici, Marta Fascina fa coppia fissa con B. dopo la rottura dell’ex premier con Francesca Pascale. La loro relazione è stata ufficializzata dopo la pubblicazione di alcuni scatti che li ritraggono insieme su Chi, il settimanale di famiglia. Fascina è deputata in quota Forza Italia, ma stando ai dati di Open Parlamento l’ultima volta che ha votato in aula risale al dicembre scorso, quando si è espressa contro la legge di bilancio. Poi non ha partecipato a tutte le sedute per approvare i provvedimenti relativi all’emergenza coronavirus. Anche perché ha trascorso la prima metà dell’anno a Nizza insieme a Berlusconi, riducendo il più possibile i contatti con l’esterno.