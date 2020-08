Gelo tra Fabrizio Corona e Nina Moric. Tra l’ex re dei paparazzi e la showgirl croata negli ultimi anni i rapporti erano nuovamente sereni, niente liti sui giornali o in tv, una famiglia in bella mostra sui social. Le ultime dichiarazioni della modella non sembrano però lasciare dubbi. L’ex moglie lancia infatti un’accusa precisa e grave nei confronti del padre di Carlos, nato dal loro amore diciotto anni fa: “Un incubo. Vorrei fare le vacanze con mio figlio, ma il padre ‘vende’ la sua presenza a un ristorante di Forte dei Marmi e fa accompagnare Carlos a portare a termine ciò che lui ha contrattato”, si legge in un post pubblicato dalla Moric su Instagram.

L’attacco si fa ancora più pesante e lo sfogo continua: “Ora Carlos ha 18 anni e questo orrore non avrà mai fine. È una macchina da soldi per suo padre, una merce di scambio! Signore pietà! Fabrizio vuoi bene a nostro figlio? Ora capisco perché nessuno mi risponde”, aggiunge la croata. Corona non fornisce una replica in chiaro, posta però nelle stories uno scatto in cui appare con l’ex moglie e con suo figlio: “Famiglia”, quasi a voler lanciare messaggi distensivi. “Con Nina avevo già ricomposto la famiglia due anni fa, quando le ho riportato Carlos e le ho fatto riavere l’affidamento congiunto“, aveva detto qualche in un’intervista al settimanale Chi.

Nel corso della chiacchierata aveva però aggiunto: “Non ho mai capito se amassi veramente Belen e Nina perché, nella mia visione malata, erano lo strumento che mi permetteva di diventare più famoso. Il mio limite è stato quello di mischiare le due cose, ciò che sei e ciò che rappresenti“. Una frase che la Moric aveva commentato sempre su Instagram: “Ma lui non ama nemmeno se stesso, ecco perché non riesce ad amare nessuno. Purtroppo mi dispiace tantissimo per lui perché alla fine è un uomo solo. Spero che Carlos non rimarrà deluso. Il servizio fotografico? Perché penso solo a Carlos, il resto è pura finzione. Ora abbiamo smesso di fingere ed ecco perché sotto al mio ultimo post ho scritto ‘il silenzio fa paura’. Se solo potessi parlare aprirei un vaso di Pandora. Ma non voglio dilungarmi e alla fine gli voglio bene, solo che soffre di un delirio di onnipotenza“.