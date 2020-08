Solo pochi giorni fa ha sposato la fidanzata 28enne Leila George in una cerimonia virtuale per pochi intimi. La sua lunga carriera è iniziata appena quattordicenne, sul set della casa della prateria, ma Penn è anche prima linea per i diritti della comunità Lbgtq e per l'ambiente

Sean Penn fa sessanta. L’ex bad boy talentuoso e turbolento, geniale e sregolato spegne oggi le 60 candeline. Una carriera iconica e camaleontica per il divo di Hollywood, un percorso lungo 45 anni: dal debutto appena quattordicenne sul set del telefilm “La casa nella prateria” alla vittoria di due Oscar come miglior attore protagonista con “Mystic River” e “Milk“. È bello e dannato in “Bad Boys” e “A distanza ravvicinata”, piovono i primi successi con “Carlito’s Way“, “Noi siamo Angeli” e “Dead Man Walking”. Una lista lunga a cui aggiunge titoli indimenticabili, sono gli anni d’oro della sua carriera: “Mi chiamo Sam”, “La sottile linea rossa”, “21 grammi”, “The tree of Life”.

Non si limita alle grandi interpretazioni, sul piccolo schermo è sceneggiatore, produttore e regista. Firma cinque pellicole tra cui spiccano “La promessa” e “Into the wild”. Grandi successi accompagnati anche da una vita sentimentale spesso sorprendente e burrascosa. Solo pochi giorni fa l’attore è convolato a nozze per la terza volta con Leila George, più giovane di lui di quarantadue anni con cui fa coppia dal 2016. Nozze intime per ragioni sanitarie, al “Late Night con Seth Meyers” la star hollywoodiana ha ufficializzato il matrimonio mostrando l’anello: “Era giovedì abbiamo fatto un matrimonio Covid. Ovvero il responsabile della contea era in linea via Zoom ed eravamo a casa: noi, i miei due figli e suo fratello”. La terza moglie di Penn, 28 anni, è figlia di due famosi attori: Greta Sacchi e Vincent D’Onofrio.

Le prime nozze nel 1985, con Madonna, dopo una tormentata love story. “Il ragazzo più cool dell’universo“, lo definisce la popstar in “True Blue“. Quattro anni dopo la rottura e l’arrivo nella sua vita di Robin Wright, con l’attrice un fidanzamento lungo sette anni e il matrimonio nel 1996. Dal loro amore sono nati Dylan Frances e Hopper Jack, una relazione conclusasi nel 2007. Non solo nozze, gli amori di Sean hanno conquistato le copertine di tutto il mondo: dal breve fidanzamento con Susan Surandon e Scarlett Johansson al legame con Charlize Theron tra il 2014 e il 2015.

Successi, amori ma anche tanto impegno civile. Penn è prima linea per i diritti della comunità Lbgtq, pubblicamente comunicò il suo disaccordo per la guerra in Iraq e l’endorsment per Barack Obama nel 2008. Ha partecipato a summit mondiali sul clima, di recente ha intervistato il latitante El Chapo prima della sua cattura. Per l’attore anche numerosi impegni sociali, dal volontariato a Los Angeles ai galà per raccogliere fondi per l’Australia devastata dagli incendi.