Le Regioni corrono ai ripari dopo le riaperture e applicano misure restrittive per i locali notturni con una serie di ordinanze "fotocopia" dopo lo scontro degli scorsi giorni con il governo che nelle scorse settimane aveva sempre tenuto la linea del "no alla riapertura" lasciando la valutazione ai presidenti in base alle condizione epidemiologica. Bonaccini: "Stretta per evitare che lo svago lasci spazi ad atteggiamenti irresponsabili". Zaia: "Serve lo sforzo di tutti"

Obbligo di mascherina in pista, anche all’aperto, e capienza dimezzata. Arriva la stretta sulle discoteche in vista del Ferragosto, mentre i dati del contagio tornano a salire. Le Regioni corrono ai ripari dopo le riaperture e applicano misure restrittive per i locali notturni con una serie di ordinanze “fotocopia” dopo lo scontro degli scorsi giorni con il governo che nelle scorse settimane aveva sempre tenuto la linea del “no alla riapertura” lasciando la valutazione ai presidenti in base alle condizione epidemiologica. I primi a muoversi – dopo la chiusura totale imposta dalla Calabria già giovedì – sono stati i governatori Stefano Bonaccini e Luca Zaia, mentre un’ordinanza della Regione Puglia già giovedì aveva imposto la mascherina nel caso non fosse possibile mantenere due metri di distanza in pista e l’obbligo per i gestori di installare dispenser con gel igienizzante.

“Vogliamo evitare comportamenti che permettano al contagio di rialzare la testa. Per questo è necessario rafforzare prevenzione e controlli“, hanno detto Bonaccini e l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini motivano la nuova ordinanza sull’attività delle discoteche in regione. “Una stretta – chiariscono – utile anche a evitare che divertimento e svago possano lasciare spazio ad atteggiamenti irresponsabili, anche solo di pochi, che possano vanificare il lavoro di questi mesi. A tutela dei giovani stessi, ragazzi e ragazze, che devono sapere di non essere immuni o al riparo dal virus”. L’Emilia-Romagna ha disposto anche la eventuale chiusura immediata del locale non appena accertate le infrazioni. Stessa posizione assunta dal Veneto.

“È una misura presa contro il rischio che il virus torni a fare la voce grossa – sottolineano invece Zaia e l’assessore veneto alla Sanità – Non possiamo vanificare i risultati raggiunti grazie all’impegno e lo sforzo di tutti. Mi rivolgo soprattutto ai giovani che nei giorni del lockdown e fino ad oggi sono stati un vero modello di responsabilità e consapevolezza della situazione. Invito loro e tutti gli altri appassionati a pazientare ancora, aderendo alle indicazioni che vengono date e continuando ad avere comportamenti coerenti con la situazione”.