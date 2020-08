A due anni di distanza dal crollo del ponte Morandi, a Genova è il giorno della commemorazione delle 43 vittime del disastro del 14 agosto 2018. “Mischio rabbia e tristezza perché non doveva succedere, era una strage annunciata, perciò c’è tanta rabbia”, dice Giuseppe Altadonna, padre di Luigi, autista morto nel suo furgone mentre attraversava il viadotto. “Ci passo tutti i giorni qui purtroppo perché abito in questa zona, sopra al nuovo ponte non ci andrò mai, sotto ci passo tutti i giorni, sopra no, da lì è volato mio figlio e non credo che ci andrò mai – aggiunge Altadonna – È una giornata di memoria, niente di più, in un luogo che è un cimitero. Io sono sempre fermo alle 11:36 di due anni fa”.

“Signore, aiutaci a trovare un senso a tutto questo, aiutaci a trovare un senso a quello che è accaduto”, ha detto l’arcivescovo di Genova Marco Tasca durante l’omelia della messa, aperta al pubblico, che è stato il primo dei momenti con cui Genova rivive la tragedia. Ora la commemorazione nella Radura della Memoria, sotto il nuovo ponte Genova San Giorgio. E’ un momento privato, riservato ai familiari delle vittime, caratterizzato da un balletto di bambini, chiuso a telecamere e giornalisti. Al termine la commemorazione ufficiale con l’intervento, tra gli altri, del premier Giuseppe Conte. Presenti il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, il Guardasigilli Alfonso Bonafede, il sindaco Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi. La giornata proseguirà con la deposizione di una targa con i nomi dei morti a Palazzo Tursi e tre fiaccolate.

La lettera di Mattarella: “Ricostruire cultura della sicurezza”- Non ci sarà il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha però inviato una lettera al Secolo XIX, in cui ricorda di aver incontrato i familiari prima dell’inaugurazione del nuovo Ponte e scrive: “La loro giusta richiesta di verità e giustizia per i propri cari, inghiottiti dal crollo del Ponte, è stata accompagnata dalla forte e sofferta esortazione che vengano in ogni modo evitati in futuro disastri simili con nuovi lutti e nuove vittime”. In un altro passaggio della lettera, il presidente della Repubblica sottolinea l’importanza di “sviluppare e ricostruire una affidabile cultura della sicurezza, di adeguata manutenzione e del controllo che coinvolga e responsabilizzi imprese, enti pubblici, istituzioni locali e nazionali, università, mondo della ricerca”.

Il post di Di Maio: “Giustizia solo allontanando i Benetton” – “Siamo qui a ricordare che le famiglie delle 43 vittime del ponte Morandi meritano rispetto. Per questo si è raggiunto un accordo per allontanare i Benetton dalla gestione di Autostrade”, scrive il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su Facebook. “Se qualcuno pensa di tornare sui propri passi troverà sempre la nostra resistenza”, aggiunge il big del M5s. “Vigileremo costantemente, quotidianamente. La revoca rimane sul tavolo, non è mai stata esclusa. Giustizia sarà fatta definitivamente solo quando i Benetton saranno totalmente fuori da Aspi. Lo Stato ha il dovere di tutelare i propri cittadini, ha il dovere di mettere in sicurezza il Paese. Lo stato deve dimostrare di esserci. Sempre”, scrive ancora Di Maio. “Il nuovo ponte di Genova è il simbolo della ripartenza, che non dimentica però chi ha sbagliato. Chi non ha svolto il suo dovere, chi doveva pensare alla manutenzione del ponte e invece ha pensato solamente ai profitti”, si legge ancora nel suo post.

Conte: “L’accordo con Aspi non prevede rinunce ad azioni di responsabilità” – Conte, intervistato dalla Stampa, dice di non sentirsela di “fare promesse a persone che hanno sofferto così gravi perdite. Garantisco però l’impegno a far sì che da questa tragedia origini una più scrupolosa attenzione da parte dello Stato per le infrastrutture pubbliche. In questi giorni stiamo finalizzando il negoziato con Autostrade e confido che la soluzione definitiva possa rivelarsi un concreto segnale per loro”. Secondo il premier “la partecipazione dello Stato in Autostrade contribuirà ad assicurare più controlli e sicurezza sulla nostra rete”. Quanto alle responsabilità per carenza di manutenzione, in attesa dei risultati delle indagini “non intendiamo cancellare un bel nulla. Gli accordi che andremo a sottoscrivere non prevedono rinunce a eventuali azioni di responsabilità ove sussistano gravi inadempienze e imperdonabili negligenze“.

Il procuratore Cozzi: “Nei primi mesi del 2021 chiudiamo” – “Esserci per me è un dovere morale, un dovere nei confronti di 43 famiglie. Una necessità, al di là del lavoro che il nostro ufficio sta portando avanti da due anni”, dice il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, in un’intervista a La Repubblica. “Un’inchiesta così complessa non può esaurirsi in breve tempo. E ci sono variabili che non dipendono dalla nostra volontà. Quando arriveremo a eventuali rinvii a giudizio o richieste di archiviazione? Al di là dell’incidente probatorio sulle cause del crollo, che sarà discusso tutto dicembre e che è in ‘ritardò per l’emergenza Covid, la pandemia ha spostato più in là anche i termini di indagine. Ma nei primi mesi del 2021 tireremo le fila e chiuderemo”. Cozzi assicura che non c’è rischio di prescrizione: “I reati contestati alle 71 persone indagate più le società Autostrade per l’Italia e Spea – omicidio colposo plurimo, disastro colposo, attentato alla sicurezza dei trasporti – si prescriveranno al più tardi nel 2033“. L’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi si intreccia con altre indagini su strutture gestite da Aspi in Liguria: “Al di là di quanto appurato nelle indagini e delle eventuali responsabilità, e non voglio entrare nel merito, il filo conduttore è il degrado. Criticità anche molto gravi lasciate alla totale discrezionalità della concessionaria. Un rapporto assolutamente sbilanciato a favore del gestore”.

La giornata – Il primo appuntamento è alle 9 nella chiesa di San Bartolomeo della Certosa dove verrà celebrata la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal nuovo Arcivescovo di Genova, Marco Tasca. Alle 11.36, l’ora del crollo, verrà osservato un minuto di silenzio seguito dalla lettura di alcune parti del libro dedicato alle vittime. Durante la mattina anche una performance di danza e musica con gli archi del Carlo Felice e la soprano Barbara Bargnesi. E’ stato inoltre previsto un momento di raccoglimento celebrato dall’Imam di Genova Salah Husein. Alle 15, nella sede del Comune a palazzo Tursi, verrà scoperta la targa con i nomi di chi perse la vita nel crollo del viadotto di Genova. In serata sono state organizzate tre fiaccolate, aperte al pubblico, con partenza da Cornigliano, Certosa e Sampierdarena, e arrivo in via Fillak nella nuova Radura della Memoria, dove sorgerà il più ampio progetto del Parco del Ponte con il memoriale pensato dall’architetto Stefano Boeri.

Il progetto del Parco – Nell’area sono state piantate 43 specie arboree, in ricordo delle vittime. “Lo scopo del nostro comitato è il Parco della Memoria, un monumento alla memoria stessa: se non abbiamo quella commettiamo gli stessi errori”, ha spiegato la portavoce del Comitato in ricordo delle Vittime del Ponte Morandi Egle Possetti. “E’ stato fatto un primo allestimento – aggiunge Possetti – con questi alberi che saranno poi interrati in modo definitivo in quello che sarà il Parco. Il comune lo ha voluto per dare un primo segnale di quello che sarà poi il progetto futuro. Ne siamo contenti. Ci aspettiamo che tutto il progetto venga definito e speriamo ci sia lo stesso entusiasmo nel progettare il memoriale come per il ponte. Abbiamo chiesto di fare la cerimonia lì e in quel punto arriveranno le tre fiaccolate. Speriamo che, con il nuovo ponte partito e funzionante, si dia impeto alla costruzione del memoriale che prevede anche un grande progetto di riqualificazione”.