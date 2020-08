I dati dei primi exit poll in Bielorussia non ammettono ribaltoni: il presidente Aleksandr Lukashenko avrebbe ottenuto il 79,7% dei voti alle elezioni presidenziali. Una vittoria schiacciante per il leader, alla guida del Paese col pugno di ferro dal 1994 e ora pronto per il suo sesto mandato. Lo rivela l’agenzia Tass citando un sondaggio condotto su richiesta della tv Mir. Nonostante il risultato, in tutto il Paese la tensione è altissima. Solo pochi giorni fa a Minsk oltre 60mila persone sono scese in piazza per protestare contro Lukashenko, evento che non succedeva da almeno 10 anni. Oggi sono state registrate lunghe code ai seggi elettorali. Secondo la presidente della Commissione elettorale centrale bielorussa, Lidiya Yermoshina, si è trattato però di “un vero e proprio sabotaggio, una provocazione organizzata” e per questo non ha concesso un prolungamento dell’orario di voto. Intanto la polizia ha chiuso la piazza dell’Indipendenza della Capitale, dove si trovano sia gli edifici del governo e che della Commissione, temendo eventuali rivolte. Secondo il Centro per i diritti umani Vesna, finora sono state fermate 60 persone, tra cui due giornalisti dell’emittente indipendente russa Dozhd.

Niente da fare, quindi, per Svetlana Tikhanovskaja, la casalinga 37enne priva di esperienza politica che si è candidata dopo che il marito, il vlogger Serghej Tikhanovskij, è stato arrestato ed escluso dalla corsa. In molti hanno visto in lei l’unica competitor possibile per Lukashenko, ma i primi exit poll le assegnano un magro risultato: 6,8%. A nulla è servito l’invito ai suoi militanti di andare al voto con indosso dei braccialetti bianchi, in modo tale da essere identificabili come sostenitori dell’opposizione. Tikhanovskaya non ha trascorso la notte nel suo appartamento per ragioni di sicurezza e diversi membri della sua squadra elettorale sono stati fermati dalla polizia negli scorsi giorni. Ieri gli agenti hanno fermato anche la responsabile della sua campagna elettorale, Maria Moroz, mentre è fuggita all’estero Veronika Tsepkalo, una delle principali alleate della candidata dell’opposizione. Inutili anche gli appelli a sostenere “ogni poliziotto e ogni ufficiale che si rifiuti di obbedire a un ordine criminale“.

È sempre apparso sicuro di sé, invece, il presidente Lukashenko. Dopo aver votato come tradizione al suo seggio elettorale situato nell’Università statale di Minsk, si è fermato a parlare con gli oltre 100 giornalisti radunatisi all’uscita. “Non perderemo il controllo della situazione nel corso delle elezioni”, ha dichiarato. Rivelando poi che in mattinata è stato vietato l’ingresso nel Paese a “170 persone con i documenti falsi”. La tensione è aumentata quando diverse testate, tra cui la russa Mediazona, hanno segnalato problemi di connessione a internet sia su cellulare che via cavo. Secondo l’Afp, alcuni testimoni hanno riportato difficoltà a collegarsi a giornali online vicini all’opposizione come Tut.by e Radio Liberty. Il canale Telegram Onliner ha scritto che alcuni utenti “non riescono ad accedere a YouTube e Telegram, così come ai siti informativi più popolari”. Anche il corrispondente di Meduza, Maksim Solopov, che si trova a Minsk, ha confermato che Telegram “funziona molto male”.

Secondo le opposizioni, anche a questa tornata elettorale è altissimo il rischio di brogli. Tanto che alcuni sacerdoti ortodossi e diaconi hanno preso parte a un flash mob contro le eventuali violazioni alle urne. Secondo Radio Liberty, l’autore è stato il diacono di Grodno Dmitry Pavlyukevich, che ha dipinto un poster. Su di esso, con l’aiuto di citazioni della bibbia, viene spiegato perché i credenti ortodossi devono opporsi alle falsificazioni, alle umiliazioni e alle pressione delle autorità. Più tardi, un certo numero di sacerdoti di Minsk, Gomel, Grodno, Zaslavl, Lida, Rogachev, Borisov, Maloritsky si sono uniti al flash mob. Nella lista dei partecipanti sono state elencate più di 30 persone. Una provocazione per Lukashenko, la cui popolarità è considerata in netto calo a causa dei problemi economici e della pessima gestione dell’epidemia di Covid-19, da lui bollata come “una psicosi”. I dati del voto, al netto di eventuali brogli, lo confermano comunque saldamente alla guida del Paese.