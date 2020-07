“Ciao a tutti, sono Ellen. Sin dal primo giorno del nostro show, ho detto a tutti quando ci siamo riuniti che l’Ellen DeGeneres Show sarebbe stato un luogo di felicità, nessuno avrebbe mai alzato la voce e tutti sarebbero stati trattati con rispetto. – ha esordito – Ovviamente qualcosa è cambiato e sono delusa perché sono venuta a conoscenza che non è stato così. E per questo, mi dispiace. Chiunque mi conosce sa che è ciò che è accaduto è esattamente l’opposto di ciò in cui credo e che speravo per il nostro show”.

Ellen poi continua rivolgendosi ai suoi dipendenti: “Non avrei potuto avere il successo che ho avuto senza il vostro contributo. Il mio nome è nello show e per tutto quello che facciamo, me ne assumo la responsabilità. Insieme alla Warner, abbiamo immediatamente avviato un’indagine interna e stiamo prendendo provvedimenti, insieme, per risolvere i problemi che si sono creati. Dato che siamo cresciuti in modo esponenziale, non sono stata in grado di stare al passo con tutto e ho fatto affidamento ad altre persone per far sì che facessero il loro lavoro e bene. Chiaramente alcuni non lo hanno fatto. Ora questo cambierà e mi impegno a garantire che ciò non accada più”.

“Sto anche imparando che le persone che lavorano con me e per me parlano a nome mio e travisano chi sono e che questa cosa deve finire – tuona la conduttrice -. Essendo stata giudicata e avendo quasi perso tutto per essere solo quella che sono, capisco e ho una profonda compassione per coloro che vengono guardati in modo diverso, o trattati ingiustamente, discriminati o – peggio – ignorati. Pensare che qualcuno di voi la pensasse così è per me terribile. È passato troppo tempo, ma finalmente parliamo di equità e giustizia. Dobbiamo stare molto più attenti nel modo in cui le nostre parole e le nostre azioni influiscono sugli altri. Prometto di fare la mia parte nel continuare a far sì che le persone che mi circondano possano imparare e crescere. È importante per me e per la Warner, che chiunque abbia qualcosa da dire possa parlare e sentirsi al sicuro nel farlo”.

E infine: “Sono così orgogliosa del lavoro che facciamo, del divertimento e della gioia che tutti noi diffondiamo nel mondo. Voglio che tutti a casa adorino il nostro spettacolo e voglio che tutti coloro che lo fanno adorino lavorarci. Ancora una volta, sono così dispiaciuta per chiunque non abbia avuto questa esperienza. Se non fosse stata per questa situazione e per il Covid-19, avrei gestito tutto di persona. Non vedo l’ora di tornare sul nostro palco e rivedervi tutti”.

L’ultimo articolo di BuzzFeed è stato pubblicato dopo che 36 ex dipendenti si sono fatti avanti con accuse di cattiva condotta sessuale e molestie da parte di alcuni dei produttori di alto livello dello show. “Secondo dozzine di uomini e donne che lavorano dietro le quinte, l’ufficio è un luogo in cui le molestie sessuali e la cattiva condotta da parte dei produttori esecutivi dilagano“, riporta BuzzFeed. Lo stesso Outlet ha recentemente pubblicato un articolo sulla presunta cultura del lavoro “tossico” durante lo spettacolo.

Le dozzine di dipendenti che hanno parlato, tutti in forma anonima, vanno da impiegati di livello senior di lunga data ad assistenti di produzione. Sostenevano che alcuni dei produttori senior avrebbero regolarmente formulato commenti sessualmente espliciti in ufficio e molti degli obiettivi erano “impiegati di livello inferiore e più giovani che sentivano di non avere il potere di parlare”.

Altri dipendenti hanno affermato che si è verificato un tocco inappropriato e che molti di loro si sono sentiti a disagio in ufficio. Molte di queste accuse sono state avanzate contro il produttore esecutivo Ed Glavin e prima ancora che questo rapporto fosse pubblicato, era già stato riferito che probabilmente sarebbe stato lasciato andare dallo spettacolo. “Siamo giovani che stavano formando le nostre carriere e purtroppo sono stati sottoposti a un ambiente di lavoro tossico come alcuni dei nostri primi lavori fuori dal college”, ha detto un ex dipendente. “E alcuni di noi sono stati molestati sessualmente e questo è ciò che ha plasmato le nostre carriere il nostro primo anno fuori dalla scuola.”