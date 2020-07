I renziani prima dicono che ha ragione Gasparri sulla responsabilità dell’ex ministro con Conte. Poi però il leader ex premier in Aula annuncia il voto favorevole. Ora ci sono i numeri per l’autorizzazione a procedere. L'intervento del leader leghista a Palazzo Madama: "Andrò fino in fondo senza chiedere aiutini a nessuno"

“Noi voteremo a favore dell’autorizzazione a procedere nei confronti Salvini”. Matteo Renzi spariglia le carte e in aula annuncia che Italia Viva dirà sì al processo per Matteo Salvini, accusato nell’ambito della vicenda Open Arms di plurimo sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver bloccato lo sbarco dei migranti a bordo della nave della ong spagnola quando era ministro dell’Interno. Il dibattito si è aperto questa mattina al Senato, e col voto di Italia Viva la richiesta ora ha tutti i numeri per passare, con anche Emma Bonino a favore del sì. Fino a ieri però la tendenza di Iv sembrava un’altra: Renzi, anche in questo caso ago della bilancia per avere i numeri al Senato, sposava una linea garantista spiegando di volere prima “leggere le carte”. Poi la svolta dell’ultimo minuto, che ricorda quanto successo nel caso del ministro della Giustizia Bonafede, quando Renzi, ventilando una mozione di sfiducia nei suoi confronti, aveva minacciato di aprire una crisi di governo.

Dai banchi del Senato, Salvini inizia la sua difesa proprio replicando a Renzi: “Noto il silenzio dei Cinquestelle, meglio delle supercazzole di Renzi. Vedo che ha come modello De Gasperi ma si comporta come uno Scilipoti qualsiasi”. Il secondo attacco è per il governo e per il presidente Giuseppe Conte: “Il premier era perfettamente complice di un reato che è inesistente”. Che parla a più riprese di “un processo politico” nel suo intervento. “Questa sera dovrò spiegare ai miei figli che papà va a processo perché è un delinquente che ha difeso i confini, questo è l’unico peso che mi porto”. Per Salvini la Open Arms è “una nave pirata” e “se c’è qualcuno che ha messo a rischio le persone è il suo comandante, non il ministro dell’Interno”. “Andrò fino in fondo senza chiedere aiutini a nessuno. Noi alle idee contrapponiamo altre idee non tribunali politici, l’unico tribunale è quello del voto”, aggiunge il leader della Lega.

L’intervento di Renzi – Poco prima Renzi nella stessa Aula ha spiegato: “Noi non dobbiamo rispondere alla domanda non se Salvini ha commesso reati o no, o se fosse accompagnato da altri membri del governo. A questo risponde la magistratura. Ma se ci fu interesse pubblico. E per me l’interesse pubblico non c’è nel tenere un barcone lontano dalle coste”, ha detto, sostenendo poi che Italia Viva non ha “cambiato idea” perché, ha aggiunto, “abbiamo sempre pensato che quella gestione della politica migratoria sia in Europa sia stato un errore. Non ho bisogno di dirlo a M5s e Salvini, magari ho bisogno di dirlo a quella parte della sinistra che hanno sostenuto che noi eravamo la brutta copia della destra quando andavamo a raccogliere in mare i migranti morti. Noi eravamo questi, una cosa diversa da voi”.

Prima delle dichiarazioni di Renzi in aula, però, il capogruppo di Iv alla Camera Davide Faraone sembrava confermasse la posizione contraria del partito all’autorizzazione, sottolineando che la responsabilità della decisione di Salvini era riconducibile a tutto il governo. Stessa posizione del presidente della Giunta per le Autorizzazioni al Senato Maurizio Gasparri, che in apertura di seduta ha ricordato che “la proposta di non autorizzare il processo è stata approvata a maggioranza dalla Giunta. Salvini, nella vicenda Open Arms, agì di concerto con i ministri della Difesa e dei Trasporti, con un atto di governo collegiale”.

L’inchiesta – Era stata aperta dalla Procura di Agrigento guidata da Luigi Patronaggio e poi passata per competenza al Tribunale dei ministri a Palermo, che accusa il leader della Lega di sequestro di persona per aver bloccato lo sbarco dei migranti a bordo della nave della ong quando era ministro dell’Interno. L’ex ministro dell’Interno e vicepremier è accusato di plurimo sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver trattenuto nel 2019 a bordo della nave – al largo di Lampedusa – 164 migranti poi fatti scendere su ordine del procuratore di Agrigento, dopo venti giorni. Per i giudici del Tribunale dei ministri non era possibile invocare ragioni di sicurezza. Un voto che arriva nei giorni in cui la questione migranti, tra sbarchi e denunce di trattamenti inumani, è di nuovo entrata nell’agenda politica.

Bonino: “Salvini si difenda nel processo” – Dopo la richiesta di Gasparri, Emma Bonino di +Europa dichiara invece che voterà contro la decisione per la Giunta, perché, dice “penso che Salvini avrà tutte le possibilità di difendersi nel processo”. “Intervengo per la terza volta per ricordare a quest’aula il compito che ci assegna la Costituzione e la legge e per ricordare quello che non è nei nostri compiti. Noi non siamo un tribunale che deve decidere se Salvini è colpevole o innocente e se altri con lui siano responsabili dei reati”, ha aggiunto e pur specificando di non volere “fare l’accusatrice né difendere Salvini o fare il giudice”, Bonino ritiene “che l’ex ministro Salvini abbia giustificato la propria condotta per finalità politiche quindi voterò contro la decisione della giunta di non autorizzare l’autorizzazione a procedere”.