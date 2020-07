Sempre il settimanale Chi, in tema di colpi di scena amorosi, fa sapere che Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore e single dopo la rottura con Francesco Bettuzzi, avrebbe trovato "un nuovo amico intimo. Lui è Matteo Mammì, volto noto perché ex fidanzato di Diletta Leotta

È finita tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, dopo un anno la conduttrice e il pugile si sono detti addio. “Ci sarebbe un grave ‘inciampo’ che ha spinto la showgirl a rompere. La Leotta, infatti, avrebbe scoperto che il pugile si è preso una ‘distrazione‘ e per questo lo ha accompagnato fuori di casa e dalla sua vita”, fa sapere il settimanale Chi. Distrazione e grave inciampo, tradotto un tradimento che il volto di Dazn ha deciso di non perdonare. King Toretto, questo il soprannome del pugile, è arrivato nella vita della bionda che spopola sui social dopo la rottura con Matteo Mammì, l’addio al top manager alla soglia delle nozze per una nuova travolgente relazione.

L’incontro con Scardina per motivi di lavoro, un sentimento ufficializzato solo mesi dopo e ora l’addio silenzioso che non fa registrare reazioni social o dichiarazioni a caldo. La coppia non si mostra insieme da qualche settimana e la conduttrice, a febbraio scorso sul palco dell’Ariston per due serate del Festival, nei giorni scorsi è stata immortalata a cena in compagnia di Zlatan Ibrahimovic, con il calciatore del Milan è protagonista di una campagna pubblicitaria. King Toretto si gode intanto le vacanze prima del suo nuovo impegno televisivo, il prossimo settembre scenderà in pista come concorrente a Ballando con le stelle.

Sempre il settimanale Chi, in tema di colpi di scena amorosi, fa sapere che Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore e single dopo la rottura con Francesco Bettuzzi, avrebbe trovato “un nuovo amico intimo. Lui è Matteo Mammì, volto noto perché ex fidanzato di Diletta Leotta e per un flirt, lo scorso anno, con l’attrice Anna Safroncik. Mammì e la Gregoraci non sono ancora apparsi in pubblico. Tra i due tanti messaggi, un rapporto che viaggia sul filo del telefono grazie a un amico comune che li ha fatti conoscere. (…) Ma le vacanze della Gregoraci potrebbero non essere solitarie e portare la compagnia di Matteo Mammì, imprenditore che opera nel settore legato ai diritti del calcio”, si legge sul giornale edito da Mondadori. Saranno Elisabetta e Matteo la nuova coppia dell’estate?