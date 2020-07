Il Comitato interministeriale affari europei è la sede scelta del premier per la gestione dei fondi ottenuti a Bruxelles: gli occhi sono puntati sull'Italia e Palazzo Chigi non vuole ritardi. Saranno coinvolti i ministri, in particolare su Mezzogiorno e Infrastrutture, ma anche gli enti locali, affiancati da una task force di tecnici. Sul Mes la linea resta la stessa: al momento non è necessario. Il ruolo delle Camere: la soluzione più probabile prevede due monocamerali, con una presidenza affidata all'opposizione. Per Repubblica in pole c'è Brunetta di Forza Italia

Tutti gli occhi sono puntati sull’Italia. Per questo, nella settimana successiva al sì sul Recovery Fund, il premier Giuseppe Conte vuole già accelerare sul piano di riforme da presentare all’Ue per ottenere gli oltre 200 miliardi di euro di prestiti e finanziamenti a fondo perduto. Un piano che sarà scritto dal governo: già domani, martedì, dovrebbe tenersi la prima riunione del Ciae, il Comitato interministeriale affari europei. È la sede scelta dal premier per la gestione dei fondi ottenuti a Bruxelles, affiancata poi da un comitato tecnico. Una task force fortemente contro cui le opposizioni minacciano barricate in Parlamento. Conte però vuole coinvolgere anche le Camere: la soluzione più rapida individuata dal governo è il varo di due commissioni monocamerali, con un ruolo di indirizzo. È la strada per coinvolgere i parlamentari e anche la parte di opposizione più dialogante. Per questo, secondo Repubblica, un candidato a ottenere una delle due presidenze è Renato Brunetta di Forza Italia.

L’Italia è investita di una “grande responsabilità”, sottolinea Fabio Panetta, membro del board della Bce. “Una sfida cruciale – aggiunge – è quella del Mezzogiorno. Fatico a immaginare uno sviluppo equilibrato in un’economia in cui un terzo dei cittadini ha un reddito pro-capite pari alla metà di quello del resto del Paese e intere regioni sono afflitte da disoccupazione diffusa e carenze infrastrutturali”. Panetta, intervistato da Repubblica, spiega che la possibilità di introdurre al Sud una fiscalità di vantaggio è “un progetto ambizioso” e “può essere di importanza fondamentale per rilanciare l’economia meridionale”.

Il nodo del Mezzogiorno, insieme a infrastrutture e riforme strutturali, sarà il grande tema al centro del dibattito nel Ciae. Intorno al tavolo, insieme al premier, siederanno i ministri degli Esteri, dell’Economia e degli Affari europei. Ma anche agli altri ministri interessati ai dossier: in primis proprio Peppe Provenzano per il Sud e Paola De Micheli per le Infrastrutture. Poi parteciperanno Antonio De Caro, presidente dell’Anci, Stefano Bonaccini per le Regioni e Michele de Pascale per le Province. Anche gli enti locali infatti reclameranno la loro fetta della torta: per questo la struttura tecnica parallela ipotizzata da Conte, e coordinata sempre da Palazzo Chigi, potrebbe essere allargate anche a Comuni e Regioni.

Il primo obiettivo del premier è quello di accelerare per non arrivare a ridosso della scadenza di fine settembre senza un piano pronto da presentare a Bruxelles. In una settimana già fitta di impegni e tensioni, dalla proroga dello stato d’emergenza al nuovo scostamento di bilancio, Conte vuole comunque dare il via ai lavori. Una riunione di maggioranza è convocata per oggi alle 18: in quella sede la partita sul rinnovo delle presidenze delle commissioni permanenti – un altro degli ostacoli di questa settimana – si intreccerà appunto con il Recovery Fund. La soluzione più probabile appare quella di istituire due commissioni monocamerali speciali: una strada più veloce rispetto alla bicamerale, per cui servirebbe una legge ad hoc. Forza Italia attende un segnale per dialogare, ma anche i renziani di Italia Viva vorrebbero una delle due presidenze.

Sullo sfondo, sempre in tema di fondi europei, resta la partita del Mes. Il premier Conte ha ribadito ancora una volta la sua linea: quei 37 miliardi di euro per le spese sanitarie al momento non sono necessari. Mentre il M5s, con Stefano Buffagni, torna ribadire che la priorità è “decidere dove destinare i 25 miliardi di scostamento” e “programmare i 200 miliardi del Recovery Fund”. Negli inviti a utilizzare il Mes, dice il viceministro allo Sviluppo economico in un’intervista a La Stampa, “mi sembra di vedere la strega di Biancaneve con la mela: sembra così accattivante che ti chiedi come sia possibile”. Buffagni ribadisce che “il governo farà tutto il possibile e anche di più per tutelare la salute e il benessere dei cittadini, ma il dibattito sul Mes oggi è sterile“.