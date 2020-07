Si è aperta infatti presso la High Court di Londra la causa che l’attore ha intentato contro il tabloid inglese The Sun. La 57enne star di Hollywood ha definito “malate e completamente false” le affermazioni sparate in prima pagina del quotidiano scandalistico diretto da Dan Wootton e per questo ha chiesto un risarcimento di 50 milioni di dollari

Io non sono un picchiatore di donne e nemmeno di mia moglie. Johnny Depp si difende. E questa volta il set è ufficialmente un tribunale. Si è aperta infatti presso la High Court di Londra la causa che l’attore ha intentato contro il tabloid inglese The Sun. La 57enne star di Hollywood ha definito “malate e completamente false” le affermazioni sparate in prima pagina del quotidiano scandalistico diretto da Dan Wootton e per questo ha chiesto un risarcimento di 50 milioni di dollari per danni causati alla sua reputazione. Depp è giunto in tribunale con occhiali da sole a goccia e mascherina. Poco dopo è arrivata anche la ex moglie Amber Heard, completamente di nero vestita con una bandana rossa modello bandito del west a coprirle il naso e bocca in funzione antivirus.

Già, perché al centro della causa di diffamazione più attesa dell’anno c’è proprio il matrimonio finito in mille pezzi tra Depp e la Heard per il quale The Sun si è sbizzarrito definendo l’attore un “picchiatore” di donne, nonché della giovane moglie. Per questo la società editoriale di The Sun ha chiamato a testimoniare proprio l’attrice. Solo che fin dal primo momento della separazione tra i due sono stati rivelati alla stampa dettagli di una relazione turbolenta non sempre a senso unico. Lui ha accusato spesso lei di essere violenta e di averlo picchiato tanto di avergli rotto un dito con una bottiglia di vodka. Lei a sua volta ha ribaltato la questione senza mai negare il fatto del dito rotto, ma dicendo di essere rimasta come “ostaggio” del marito per tre giorni e che quindi quella è stata una normale reazione di difesa. I due non si sono mai risparmiati colpi bassi già durante la loro relazione.

Entrambi hanno spesso registrato audio e video di alcuni momenti di ira delle loro liti. Da cui Depp ne esce come spesso ubriaco e drogato e la Heard non proprio con le mani in mano. Tanto che nella trascrizione di una registrazione dopo una lite dove Depp sostiene di essere stato “umiliato” dalla ex moglie, la Heard afferma: “Ti ho colpito ma non ti ho steso, sei un bambino del cazzo!“. La strategia difensiva degli avvocati del Sun triangolerà con la difesa della Heard che definisce Depp un drogato e un alcolista che adotta comportamenti maneschi dovuti all’abuso di stupefacenti. Accuse che Depp non ha mai negato del tutto, sostenendo di aver fatto uso di ogni tipo di droga ma tutto “sotto la luce del sole” e senza mai essere arrivato a picchiare Amber. Nelle prossime settimane, quando sul banco dei testimoni arriveranno anche l’altra ex moglie di Depp, Vanessa Paradis, e l’ex fidanzata, Winona Ryder, la bilancia dovrebbe pendere proprio a favore di quel Jack Sparrow pirata dei Caraibi che nelle due donne mira ad ergere l’ultima possibile difesa non di uno stinco di santo ma non proprio di un violento picchiatore.

Nelle ultime ore, infine, i tabloid inglesi si stanno scatenando. Poco fa è stata infatti pubblicata una frase che Depp avrebbe detto durante il processo ovvero che ha deciso di divorziare dalla Heard dopo che lei ha defecato nel loro lettone matrimoniale. Inoltre gira anche un video in cui Depp si aggira furioso per la cucina aprendo con forza alcuni mobiletti e lanciando per terra una bottiglia mentre si riempie un bicchiere di vino. Il filmato viene registrato dallo smartphone della Heard appoggiato su un tavolo che lei tenta maldestramente di coprire con una bottiglia di latte ma che quando lui lo scopre lo fa andare in mille pezzi. Il processo, apertosi a febbraio ma sospeso causa lockdown, dovrebbe durare alcune settimane fino alla fine di luglio. Nel frattempo negli Stati Uniti è un corso un altro procedimento tra i due ex coniugi.