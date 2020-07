Nuove rivelazioni fanno emergere come la frattura tra Harry e Meghan e la Famiglia Reale sia sempre più insanabile. Il Corriere della Sera pubblica infatti alcuni stralci delle memorie legali consegnate dagli ormai ex Duchi del Sussex nel processo contro il Mail on Sunday per violazione della privacy, in cui si legge che l’ex attrice sostiene di esser stata “abbandonata” da Buckingham Palace che a suo dire l’ha lasciata “indifesa” durante la gravidanza. Tutto questo nonostante, sottolinea Meghan, il suo matrimonio con il principe Harry avesse fruttato alle tasche della monarchia britannica -ma non solo- un miliardo di sterline.

Accuse pesanti, che stanno agitando i giornali inglesi e che – molto probabilmente – hanno causato un nuovo terremoto a Corte. Secondo i tabloid, il miliardo di sterline a cui si fa riferimento nelle memorie è una cifra probabilmente basata sulle stime della società di consulenza Brand Finance, secondo cui le nozze fra Harry e Meghan avevano generato introiti per il turismo fino a 300 milioni, che potevano crescere a un miliardo se si considerava l’impatto su ambiti collaterali come la vendita di gadget a tema e abiti ispirati ai suoi look.