Attimi di paura per Simona Izzo. L’attrice e produttrice si trovava in vacanza a Capri assieme al marito Ricky Tognazzi quando ha avuto un incidente: è caduta in acqua dalla loro barca, infortunandosi. È stata lei stessa a raccontarlo intervenendo in collegamento a “C’è tempo per...”, il nuovo contenitore estivo in onda su RaiUno condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini di cui doveva essere ospite: si è collegata al termine della puntata, per un breve saluto e per raccontare cosa l’ha costretta a rimandare la sua partecipazione.

Simona si trovava in vacanza in barca col marito quando improvvisamente è caduta in acqua “come un pesce”, ha raccontato lei stessa. Un episodio conclusosi fortunatamente senza gravi conseguenze, ma con un grosso spavento: “Sto bene -ha detto Simona- ma mi muovo con una stampella”.