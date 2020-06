La conduttrice, conclusa la sua esperienza a “La Vita In Diretta”, sembra non voler chiudere il capitolo con l'ex collega Alberto Matano, dopo la lettera inviata alle maestranze in cui lo accusava di “maschilismo”. La Cuccarini con un post su Instagram con gli auguri al celebre compagno di lavoro Marco Columbro, si toglie l'ultimo sassolino dalla scarpa. Nel frattempo Alberto Matano (per ora) tace

Non accenna a spegnersi l’incendio divampato in seguito alla ormai famosa lettera indirizzata alla maestranze ed ex colleghi di lavoro de “La Vita In Diretta” di Lorella Cuccarini, non riconfermata al timone del programma. Alcuni stralci sono stati pubblicati da “Leggo” e contenevano accuse precise ad Alberto Matano perché “maschilista dall’ego smisurato”. Un maschilismo che sarebbe stato “esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione. Costantemente. Talvolta alternato ad incredibili (e mai credute) dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi. So che tutto questo non devo certo ricordarlo a voi che eravate qui. E se si volesse cercare il perché di tutto questo, non sarebbe certo necessario rivolgersi alla Bruzzone”, sono le parole della Cuccarini. Le colleghe di Alberto Matano però hanno difeso il giornalista – che per ora rimane chiuso in un elegante silenzio – con un’altra lettera: “Dopo aver letto la tua mail, arrivata a ridosso dell’ultima puntata del programma, abbiamo provato smarrimento e incredulità per le tue parole”.

Sembrava fosse tutto archiviato, quando ieri la Cuccarini ha colto la palla al balzo per i 70 anni di Marco Columbro per fare gli auguri affettuosi al suo storico compagno di avventure. In molti però hanno ravvisato una nuova frecciatina nei confronti di Matano: “Gli anni televisivi vissuti insieme sono ancora tra i più spensierati e felici… Buon compleanno, amico mio! Oggi, è una tappa importante! Grazie per la tua amicizia Ti voglio bene”. Intanto, secondo quanto riferisce TvBlog, sembra che durante un incontro con il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, alla Cuccarini siano state fatte delle proposte anche per eventi di prima serata. Ma la conduttrice dovrà anche valutare una offerta allettante da parte di Cairo e La7.