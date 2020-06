Una donna e i due figli che erano con lei sono morti a causa del crollo di un cornicione di un ex edificio industriale ad Albizzate, in provincia di Varese. Illesi il terzo figlio e il marito. Nelle immagini, i vigili del fuoco sul luogo dell’incidente al lavoro per cercare altre persone coinvolte e per evacuare l’edificio. La porzione di tetto caduta sulla strada è lunga più di 70 metri.