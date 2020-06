Ma nonostante questo però, la medicina resta la sua grande passione: “Presenterò i documenti per la facoltà di medicina questa estate. Dopo non so cosa scegliere, se pediatria o anestesia e terapia intensiva”

Quella sua foto in corsia con indosso solo un top e un pantaloncino cortissimo sotto la tuta trasparente anti-contagio aveva fatto il giro del mondo, in piena emergenza coronavirus, e le era costata anche il posto di lavoro. Ma ora Nadezhda Zhukova, questo il nome dell’infermiera russa che era stata immortalata mentre lavorava in un ospedale della Russia con questo abbigliamento succinto a causa del caldo che si pativa con la tuta protettiva, ha iniziato una nuova vita: è stata infatti assunta come modella e ha posato su un set fotografico per la pubblicità di un marchio di abbigliamento sportivo, che le ha fatto un contratto.

Ma nonostante questo però, la medicina resta la sua grande passione e il suo obiettivo professionale: “Presenterò i documenti per la facoltà di medicina questa estate. Dopo non so cosa scegliere, se pediatria o anestesia e terapia intensiva”, ha spiegato la 23enne russa in un’intervista. “Il giorno in cui è stata scattata la foto non ero in costume da bagno, era un top sportivo e pantaloncini – ha precisato -. Capiscono che nessuno sa quanto faccia caldo lavorare in una tuta protettiva in estate, è come stare diverse ore in una sauna, diventa persino difficile respirare e camminare”.