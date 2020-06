“È la prima volta che ci incontriamo. Come si fa a guardarti con questi occhi? Come fanno gli uomini?”. Questa la domanda con la quale Pierluigi Diaco introduce Laura Chimenti. La giornalista del Tg1, ospite di Io e Te, ha risposto: “C’è un solo uomo ora. In passato facevo perdere la testa agli uomini consapevolmente. A noi donne piace piacere”. E qualche racconto sul suo passato “insospettabile”: “Amavo la musica dark, mi vestivo di nero. Avevo i capelli rossi corti. Il primo amore a 18 anni che mi ha portato sulla strada del dark”.

Classe e preparazione fanno di lei uno dei volti più amati di RaiUno: “È cambiato l’approccio di chi dà potere alle donne. Si sono resi conto che le donne hanno una marcia in più e quindi anche l’approccio degli uomini nei confronti delle donne è cambiato: hanno capito che se sappiamo gestire una famiglia che è poi una piccola impresa possiamo gestire anche imprese più grandi”. E quanto alla competizione con le colleghe aggiunge: “Competizione e invidia ci sono nel mio lavoro così come ci sono negli altri lavori. Ma vado avanti con molta serenità perché sono una donna di grande fede e se devo dirla tutta prima di entrare in redazione dico l’Ave Maria ed in quel momento è come se avessi uno scudo che mi protegge da tutto”.