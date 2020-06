E Philip Dampier, biografo di Corte, il quale ha ammesso che "la Regina sarà molto amareggiata se non sarà la prima a scoprire della dolce attesa". E poi aggiunge: "Harry sicuramente non ha opposto resistenza"

“Presto Meghan Markle annuncerà una nuova gravidanza, ma la Regina sarà l’ultima a saperlo“. A lanciare l’ultima indiscrezione-bomba è il magazine New Idea che ha pubblicato le rivelazioni fatte da una fonte anonima che viene definita come “un amico fidato della moglie del principe Harry“, il quale afferma con estrema certezza che l’ex duchessa aspetta il suo secondo figlio. D’altra parte sia Meghan che Harry, fin da quando hanno annunciato l’arrivo del loro primogenito Archie, avevano espresso l’intenzione di volere una grande famiglia, come conferma la fonte anonima.

“Hanno sempre voluto costruire una famiglia numerosa – esordisce la fonte -. Harry e Meghan vorrebbero una sorellina per Archie così il quadro sarebbe completo. Proprio come hanno sempre desiderato”. La gola profonda però ammette che la tanto attesa notizia non verrà diramata attraverso i canali ufficiali, almeno non subito. La prima a saperlo, infatti, sarà Doria Ragland, ma “potrebbe essere già a conoscenza dello stato interessante di Meghan”. Poi sarà volta degli amici più fidati e, solo in un secondo momento, rilasceranno un comunicato da inviare alla casa reale inglese, da cui hanno preso ormai formalmente le distanze.

Infatti, secondo le intenzioni dei duchi, gli ultimi a sapere del nuovo arrivo in famiglia saranno Kate, William, Carlo e soprattutto sarà la Regina l’ultima persona ad essere informata sui fatti: “Meghan vuole lanciare un altro messaggio di indipendenza dalla royal family – prosegue l’amico fidato della duchessa-. Vuole sottolineare che ora più che mai è libera da regole e da imposizioni. Sente il bisogno di essere una mamma come tutte le altre”.

Non solo, New Idea ha interrogato sulla questione Philip Dampier, biografo di Corte, il quale ha ammesso che “la Regina sarà molto amareggiata se non sarà la prima a scoprire della dolce attesa”. E poi aggiunge: “Harry sicuramente non ha opposto resistenza. Non ha bisogno di remare contro il volere della moglie”. Non resta che attendere sviluppi per capire se queste indiscrezioni saranno confermate.