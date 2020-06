"Con i miei figli adottivi non posso parlare di gravidanza, ma parlo con molti dettagli e tanto amore del viaggio fatto per trovarli e come è stato guardarli negli occhi per la prima volta", ha spiegato l'attrice

Dopo anni dalla fine del suo matrimonio con Brad Pitt, Angelina Jolie è tornata a parlarne, confessando per la prima volta i motivi che l’hanno portata a decidere di porre fine alle loro nozze. “Mi sono separata per il bene della mia famiglia, dei miei figli. È stata la decisione giusta e continuo a concentrarmi sul loro benessere”, ha rivelato l’attrice in un’intervista a British Vogue. “Alcuni hanno approfittato del mio silenzio e i bambini vedono bugie su se stessi nei media, ma io ricordo loro che conoscono la verità e se stessi”, ha spiegato.

L’attrice premio Oscar ha poi descritto i suoi figli come “sei giovani molto coraggiosi e molto forti”. Con Brad Pitt Angelina Jolie ha avuto Shiloh, 12 anni, e i gemelli Knox e Vivienne, 11 anni, ma lei era già mamma di Maddox, 18 anni, Pax, 16 anni e Zahara, 15 anni, che aveva adottato. “Con i miei figli adottivi non posso parlare di gravidanza, ma parlo con molti dettagli e tanto amore del viaggio fatto per trovarli e come è stato guardarli negli occhi per la prima volta”, ha spiegato.

Angelina Jolie e Brad Pitt si sono sposati nell’agosto del 2014 dopo 10 anni di fidanzamento. Nel 2016, Brad e Maddox presumibilmente hanno avuto una brutta discussione su un jet privato mentre si recavano a Los Angeles, il che ha portato Angelina a chiedere il divorzio a settembre di quell’anno. Nell’aprile 2019 i due sono tornati ad essere legalmente single mentre i sei figli vivono con la madre sebbene ci sia un accordo privato di affidamento congiunto.