Gli ultimi casi di contaminazione sono stati scoperti in un mercato all’ingrosso nel nordovest di Pechino, nel distretto di Haidian, dopo che due giorni fa erano già state chiuse 11 aree residenziali per un focolaio nel mercato di Xinfadi. Il timore di un nuovo boom dei contagi influenza i listini di tutto il mondo: Piazza Affari, così come Parigi, Francoforte e Madrid, perde oltre il 2%

Torna l’incubo coronavirus in Cina dopo il nuovo focolaio di coronavirus emerso nel mercato di Xinfadi a Pechino, il più grande della capitale per i generi alimentari. La metropoli ha registrato 36 contagi in 24 ore, per un totale di 79 persone attualmente positive, cifre che non si vedevano da oltre due mesi, a dimostrazione del fatto che il Covid-19 può riprendere vigore quando vengono allentate le misure restrittive. Per questo altri dieci quartieri residenziali della capitale cinese – che conta oltre 20 milioni di abitanti – sono stati messi in isolamento: a Pechino sono così in totale 21 le aree tornate in lockdown. La paura di una ripresa dei contagi, dopo il nuovo aumento dei casi anche negli Stati Uniti, arriva anche in Borsa, con un avvio di settimana fortemente negativo per tutta Europa: Piazza Affari, così come Parigi, Francoforte e Madrid, perde in apertura oltre il 2 per cento.

A Pechino gli ultimi casi di contaminazione sono stati scoperti in un mercato all’ingrosso nel distretto di Haidian. L’origine viene fatta risalire sempre al gigantesco mercato agroalimentare di Xinfadi, nel sud della metropoli cinese, nel distretto di Fengtai: due giorni fa 11 aree residenziali erano già state messe in quarantena in quella zona. Diverse città del paese ora consigliano ai loro residenti di evitare viaggi a Pechino. Tre dei nuovi casi sono stati registrati nella vicina provincia dello Hebei. Gli altri dieci sono persone provenienti da paesi stranieri.

Le contromisure sono scattate già da sabato, con la chiusura del mercato per sanificarlo, il dispiegamento di polizia paramilitare per i controlli e i primi lockdown. Tutti i lavoratori di Xinfadi, e tutti quelli che ci sono andati a partire dal 30 maggio saranno sottoposti al tampone, come pure gli abitanti delle zone circostanti. Almeno 10mila persone sono state già testate.

Ma a preoccupare anche il fatto che il virus è stato rilevato in ben 40 campioni prelevati dalle aree alimentari e di trasformazione del mercato che si trova nel quartiere sudovest di Fengtai e copre un’area di 112 ettari. L’allarme ha dato il via anche a una serie di ispezioni nei grandi supermercati e vari punti vendita di carne e prodotti ittici. Sono 5.424 i campioni raccolti tra carne, frutti di mare e ambiente esterno. Il virus è stato ritrovato sui taglieri usati per la lavorazione del salmone, mentre le grandi catene come Carrefour e Wumart hanno rimosso gli articoli incriminati dagli scaffali.

La Borsa – L’effetto del lockdown nella capitale cinesi si è riflesso immediatamente sui listini asiatici: a soffrire è soprattutto Tokyo (-3,47%), preceduta solo da Seul (-4,75%) e seguita da Hong Kong (-2,2%) oltre che da Sydney (-2,1%). Fanno meno peggio le borse cinesi malgrado i dati sotto le stime della produzione dell’industria e delle vendite dal dettaglio. La conseguenza è un avvio di seduta in forte calo per Piazza Affari, nonostante già la scorsa settimana sia stata caratterizzata da un forte ribasso. In profondo rosso anche le altre borse europee.