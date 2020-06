La rilevazione settimanale di Swg per il TgLa7 dell'1 giugno vede il Carroccio sempre primo partito e in lieve progresso (+0,1, al 27%) ma attribuisce i maggiori recuperi a M5s (+0,3, al 16%), Italia viva (+0,3 al 3%) e Leu (+0,3 al 3,7%). I dem cedono lo 0,7% e si attestano al 19,5%

Nella settimana in cui si riaprono anche i movimenti tra le Regioni arretra il consenso per Fratelli d’Italia e Forza Italia, oggi in piazza insieme alla Lega di Matteo Salvini per manifestazioni simboliche contro il governo in occasione della Festa della Repubblica. Tra le forze di maggioranza riprende quota il Movimento 5 Stelle mentre arretra non di poco il Pd, che lascia sul terreno 0,7 punti in una settimana arrivando a 19,5%. Sono i risultati del sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 dell’1 giugno, che vede il Carroccio sempre primo partito e in lieve progresso (+0,1, al 27%) ma attribuisce i maggiori recuperi a M5s (+0,3, al 16%), Italia viva (+0,3 al 3%) e Leu (+0,3 al 3,7%).

Fratelli d’Italia retrocede dello 0,6, calando sotto il 14%, nei giorni della polemica di Giorgia Meloni contro il governo non solo per la gestione dell’emergenza e delle riaperture ma pure per il diniego alla richiesta di poter andare a deporre una corona d’alloro sull’altare della Patria, prerogativa da sempre riservata al presidente della Repubblica. Male anche Forza Italia che torna al 6% con uno 0,3% di consensi in meno rispetto alla settimana precedente.

Come detto, tra le forze di governo chiamate a tradurre in pratica i nuovi aiuti promessi a chi è stato danneggiato dal virus e a decidere sulla concessione di Autostrade si segnala invece il calo dei dem. I pentastellati al contrario recuperano 0,3 punti, al 16%. Iv, al 3%, resta in testa a testa con Azione di Carlo Calenda che però cala al 2,8%, uno 0,1% in meno rispetto al 25 maggio. Segno positivo invece per +Europa (al 2,4%, +0,3%) e Verdi, a un passo dal 2% (+0,2%). Cambiamo! di Giovanni Toti cede 0,2 punti e si attesta all’1,1%.