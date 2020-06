Celebre per aver interpretato la soap Manuela con Grecia Colmenares aveva 57 anni. Il decesso è avvenuto per le complicazioni verificatesi dopo un’operazione per la rimozione di un cancro alla prostata

Gustavo Guillen è morto. Il mondo della tv argentina e i fan delle telenovelas sono in lutto. L’attore celebre per aver interpretato la soap Manuela con Grecia Colmenares aveva 57 anni. Il decesso è avvenuto per le complicazioni verificatesi dopo un’operazione per la rimozione di un cancro alla prostata nell’ospedale di La Plata a Buenos Aires, in Argentina. E proprio sul profilo ufficiale Instagram dell’attrice venezuelana è stato caricato un video tratto da Manuela che vede i due attori a mezzo busto in una scena romantica.

La scritta che accompagna il video è “Ciao Emilio”, ovvero il personaggio che interpretava nella soap andata in onda tra il 1991 e il 1992 su Rete4. Fugace apparizione italiana che però, a ben vedere i commenti sotto questo video, ha lasciato parecchie fan appassionate che infatti in queste ore lasciano il loro tributo di stima e amore verso l’attore deceduto. Guillen in passato era stato anche batterista, ruolo che ha continuato a ricoprire a livello semiprofessionistico fino agli ultimi giorni di vita, come testimoniano i video caricati sulla sua pagina Instagram. Tra il ’92 e il ’94 Guillen aveva recitato in altri due titoli al top per l’epoca, visti anche in Italia: Micaela e Perla nera.