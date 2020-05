“Davvero? Mi stai prendendo in giro?“. “No no, vai a dare un’occhiata“. Lo scambio di battute è tra Brandon Williams, 19 anni e calciatore che milita nelle giovanili del Manchester United, e il padre. Il ragazzo ha infatti regalato al papà un’auto nuova di zecca ma quando il genitore esce di casa, insieme a diversi parenti, stenta ancora a crederci nonostante abbia in mano le chiavi della vettura. Un regalo di compleanno e un modo di “presentarlo” che ha fatto il giro dei social network. Molti sono i commenti positivi di chi vorrebbe poter fare lo stesso per il proprio padre ma c’è anche chi critica il giro di soldi del calcio, considerato esoso.

Imagine being able to do this for your Dad. ????

Brilliant from Brandon Williams, giving his old man a new Merc for his birthday. Well done lad.#MUFC ????????

